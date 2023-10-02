Гильдия актеров США готовится к первым переговорам с студиями и стримингами

Во встрече вновь примут участие студийные боссы

В понедельник, 2 октября, состоятся первые официальные переговоры между Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Variety сообщает, что среди ключевых вопросов на повестке дня будут стоять урегулирование использования искусственного интеллекта и отсканированных образов актеров второго плана и массовых сцен, отчисления со стримингов и повышение минимальной зарплаты.

Ожидается, что встреча состоится в штаб-квартире профсоюза около полудня по калифорнийскому времени (в районе 22:00 по московскому времени). Инсайдеры утверждают, что к переговорам со стороны AMPTP вновь присоединятся студийные боссы, в числе которых Тед Сарандос (Netflix), Боб Айгер (Disney), Донна Лэнгли (Universal) и Дэвид Заслав (Warner Bros Discovery).

Недавная победа Гильдии сценаристов США (WGA), заключившей новый трехлетний контракт, – это еще одно подтверждение того, что студии и стриминги готовы идти на уступки и менять шаблонные формы договоров. Профессионалы индустрии уверены, что и у актеров теперь есть шанс переработать контракт под себя. Об этом ранее говорила и президент профсоюза Фрэн Дрешер, которая подчеркнула, что рада за WGA, однако «нельзя всех подогнать под одну мерку».

Фото: соцсети SAG-AFTRA