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Cтудии сделали бастующим голливудским актерам «последнее и лучшее» предложение

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2023

Студийные боссы назвали его историческим и справедливым

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) сообщила о том, что получила от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) «последнее и лучшее предложение», которое может завершить текущую забастовку. Заявление профсоюза приводит Deadline.

Ожидается, что SAG-AFTRA тщательно изучит его и даст ответ студиям и стримингам.

Напомним, что в конце сентября предложение с примерно такими же формулировками было сделано представителям Гильдии сценаристов США (WGA), что привело к скорому подписанию нового трехлетнего контракта.

Инсайдеры утверждают, что пакет предложений AMPTP включает в себя самое высокое повышение заработной платы за последние 40 лет, 100-процентное увеличение бонусов за участие в хитовых стриминговых проектах, а также надежную защиту актеров в области искусственного интеллекта – последнее в значительной мере соответствует тому, что хотела сама гильдия.

Отмечается, что сами студийные боссы назвали это предложение историческим и справедливым.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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