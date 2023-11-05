Cтудии сделали бастующим голливудским актерам «последнее и лучшее» предложение

Студийные боссы назвали его историческим и справедливым

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) сообщила о том, что получила от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) «последнее и лучшее предложение», которое может завершить текущую забастовку. Заявление профсоюза приводит Deadline.

Ожидается, что SAG-AFTRA тщательно изучит его и даст ответ студиям и стримингам.

Напомним, что в конце сентября предложение с примерно такими же формулировками было сделано представителям Гильдии сценаристов США (WGA), что привело к скорому подписанию нового трехлетнего контракта.

Инсайдеры утверждают, что пакет предложений AMPTP включает в себя самое высокое повышение заработной платы за последние 40 лет, 100-процентное увеличение бонусов за участие в хитовых стриминговых проектах, а также надежную защиту актеров в области искусственного интеллекта – последнее в значительной мере соответствует тому, что хотела сама гильдия.

Отмечается, что сами студийные боссы назвали это предложение историческим и справедливым.

Фото: соцсети SAG-AFTRA