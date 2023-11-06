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Бастующие американские актеры не дали ответа насчет «исторического» предложения студий и стримингов

Автор: Илья Кувшинов

6 ноября 2023

Гильдия продолжит внутреннее обсуждение условий нового трехлетнего договора

Минувшее воскресенье не принесло никаких больших новостей насчет забастовки – по сообщению Deadline, Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) продолжает изучать «последнее и лучшее предложение», сделанное в пятницу Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Инсайдеры отмечают, что руководство профсоюза провело выходные за тщательным вычитыванием нового трехлетнего договора со студиями и стримингами, однако так и не приняло решения.

Гильдия актеров подтвердила это в своем официальном заявлении для членов и подчеркнула, что продолжит внутреннее обсуждение предложения в понедельник, 6 ноября.

На данный момент, никаких новых переговоров с AMPTP не запланировано.

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