Бастующие американские актеры не дали ответа насчет «исторического» предложения студий и стримингов
Автор: Илья Кувшинов
6 ноября 2023
Гильдия продолжит внутреннее обсуждение условий нового трехлетнего договора
Минувшее воскресенье не принесло никаких больших новостей насчет забастовки – по сообщению Deadline, Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) продолжает изучать «последнее и лучшее предложение», сделанное в пятницу Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).
Инсайдеры отмечают, что руководство профсоюза провело выходные за тщательным вычитыванием нового трехлетнего договора со студиями и стримингами, однако так и не приняло решения.
Гильдия актеров подтвердила это в своем официальном заявлении для членов и подчеркнула, что продолжит внутреннее обсуждение предложения в понедельник, 6 ноября.
На данный момент, никаких новых переговоров с AMPTP не запланировано.
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