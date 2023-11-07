Бастующие голливудские актеры пока не смогли достичь соглашения со студиями

Камнем преткновения вновь стало урегулирование использования искусственного интеллекта

На 116-й день забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) стороны пока так и не смогли достичь предварительного соглашения на тему нового трехлетнего контракта. Об этом сообщает Deadline.

Представители профсоюза сообщили в своем официальном заявлении для членов, что они тщательно изучили «лучшее и последнее предложение» от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и их там устраивает далеко не все.

«Есть несколько существенных вопросов, по которым мы пока так и не смогли договориться. В частности, это касается искусственного интеллекта», – подчеркнули они.

Инсайдеры говорят, что текущее предложение студий и стримингов по ИИ – это расширенная версия того, с чем ранее согласилась Гильдия сценаристов США (WGA). Актерский же профсоюз требует больше конкретики на тему защиты своих членов в случае цифрового сканирования лиц и их повторного использования в кино и на телевидении – в частности, в новом документе говорится об использовании цифровых образов уже умерших звезд без всякого согласования наследников.

Ожидается, что переговоры продолжатся во вторник, 7 ноября.

Фото: соцсети SAG-AFTRA