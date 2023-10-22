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Голливудские студии и стриминги возобновят переговоры с бастующими актерами

Автор: Илья Кувшинов

22 октября 2023

Об этом стало известно на 100-й день забастовки

На 100-й день забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) стало известно, что во вторник, 24 октября, профсоюз вновь вернется к переговорам с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Об этом сообщает Deadline.

Это будет первая встреча с начала октября, когда студии и стриминги решили прервать переговоры из-за несогласия с предложением актеров насчет отчислений со стриминговых сервисов.

Ожидается, что, как и в прошлые разы, за столом переговоров будут присутствовать Боб Айгер из Disney, Тед Сарандос из Netflix, Дэвид Заслав из Warner Bros. Discovery и Донна Лэнгли из NBCUniversal.

Инсайдеры утверждают, что новая встреча была инициирована со стороны студий и стримингов, а профсоюз моментально принял их предложение о переговорах.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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