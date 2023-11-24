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Мэттью Модайн выступил против соглашения голливудских актеров со студиями и стримингами

Автор: Илья Кувшинов

24 ноября 2023

Актер назвал происходящее произволом и повиновением

Мэттью Модайн однажды уже голосовал против предварительного соглашения Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и сделает это вновь. Звезда «Очень странных дел» и ЦЕЛЬНОМЕТАЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ осудил новый контакт со студиями – в частности, пункты, которые касаются урегулирования искусственного интеллекта. Об этом сообщает Deadline.

Актер заявил, что нельзя ни в коем случае соглашаться на подобный договор, потому что это произвол и повиновение.

«В случае ратификации нового контракта члены актерской гильдии будут подвергаться цифровой эксплуатации, которую мы пока не в состоянии контролировать. Что уж говорить, даже правительство США при всех своих возможностях не знает, как регулировать искусственный интеллект. SAG-AFTRA, безусловно, не располагает финансовыми ресурсами и технологиями, чтобы справиться с цунами ИИ, обрушивающимся на берега индустрии развлечений», – подчеркнул Модайн.

Стоит отметить, что актер не единственный, кто оказался недоволен договором. 10 ноября совет Гильдии актеров США официально одобрил новый трехлетний договор – тогда за него проголосовало 86% голосующих. Утверждается, что против оказались девять членов совета, включая Модайна. Голосование по ратификации контракта членами профсоюза началось 14 ноября и продлится до начала декабря.

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»

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