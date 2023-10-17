Гильдия актеров США продолжит переговоры с производителями видеоигр

Три недели назад профсоюз проголосовал за возможную забастовку

Прошло уже три недели с тех пор, как члены Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) почти единогласно проголосовали за забастовку против крупнейших производителей видеоигр, но прогресса так и нет. Deadline сообщает, что профсоюз планирует в ближайшее время продолжить переговоры со студиями на тему нового контракта.

«Новые даты встреч двух сторон будут объявлены, как только мы с ними определимся», – отмечается в официальном заявлении гильдии.

Напомним, что актерский профсоюз добивается улучшения оплаты труда, регулирование использования искусственного интеллекта и гарантий безопасности для актеров в кадре и за кадром.

В числе крупнейших игровых студий, против которых гильдия может объявить забастовку – Activision, Electronic Arts, Epic Games и многие другие.