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Гильдия актеров не смогла договориться с производителями видеоигр

Автор: Илья Кувшинов

29 сентября 2023

Старый контракт пока будет оставаться в силе

В своем заявлении для членов профсоюза Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) подтвердила, что не смогла заключить соглашение о новом контракте с крупнейшими производителями видеоигр. Об этом сообщает Deadline.

Утверждается, что до тех пор, пока стороны прилагают все усилия для достижения соглашения, старый договор будет оставаться в силе.

Напомним, что в понедельник, 25 сентября, актеры почти единогласно проголосовали за забастовку против десяти крупнейших студий-производителей с результатом в 98,32%. В их числе – Activision, Electronic Arts, Epic Games и многие другие.

Прошлый контракт гильдии с игровыми компаниями пересматривается уже почти год. Профсоюз добивается улучшения оплаты труда, регулирование использования искусственного интеллекта и гарантий безопасности для актеров в кадре и за кадром.

Последняя забастовка SAG-AFTRA против производителей видеоигр в 2016-2017 годах длилась 183 дня.

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