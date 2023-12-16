Ридли Скотт снимет экшн-триллер о переговорщике

Отмечается, что у картины есть большой потенциал для франшизы

Ридли Скотт нашел себе еще один новый проект. По сообщению Deadline, 86-летний постановщик займется экшн-триллером по мотивам рассказа Кевина МакМаллина «Бомба» – отмечается, что у картины есть большой потенциал для франшизы.

В центре повествования истории в духе СОБАЧЬЕГО ПОЛДНЯ и СКОРОСТИ оказывается переговорщик Фрэнки, которого вызывают на задание в ночь перед свадьбой. Некий мужчина, припарковавшийся на строительной площадке в центре Лондона, обещает взорвать себя и отказывается говорить с кем-либо кроме Фрэнки – оказывается, что у двух героев есть общее прошлое.

За права на рассказ боролись 10 крупных студий, включая Apple, Netflix, Sony и Warner Bros., однако победителем оказалась 20th Studios – во многом из-за привлечения Скотта и его компании Scott Free в проект. Финальная сумма сделки оценивается в семизначную сумму.

Сценарий грядущей картины напишет сам МакМаллин. Пока неизвестно, когда начнется работа над фильмом – в данный момент Скотт заканчивает работу над сиквелом ГЛАДИАТОРА и планирует также взяться за вестерн.

Фото: кадр со съемок фильма СОВЕТНИК