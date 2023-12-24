Режиссер нового «Крика» покинул проект

Кристофер Лэндон сообщил об этом в своих соцсетях

Вслед за увольнением Мелиссы Барреры и уходом Дженны Ортеги КРИК 7 покинул и его режиссер Кристофер Лэндон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Полагаю, что сейчас хорошее время сообщить, что я формально ушел с поста режиссера седьмого КРИКА 7 недель назад. Некоторых это расстроит, а кого-то точно обрадует. Это была работа мечты, которая превратилась в ночной кошмар. Мое сердце разрывается от жалости ко всем членам команды. Ко всем. Но пришло время двигаться дальше. Больше мне нечего сказать кроме того, что наследие Уэса Крейвена будет процветать. То, что они создали с Кевином Уильямсоном – это невероятно, и для меня было огромной честью хотя бы немного побыть в сиянии их величия», – написал постановщик в своих соцсетях.

Лэндон, в прошлом работавший над комедийными хоррорами СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ СМЕРТИ и ДИЧЬ, должен был сменить на режиссерском посту нового КРИКА команду Radio Silence, сделавшую два последних фильма франшизы.

На данный момент судьба картины находится в руках сценариста и продюсера Джеймса Вандербилта. Источники утверждают, что после ухода Ортеги из проекта, он решил сфокусироваться на персонаже Барреры – теперь же ему придется перерабатывать историю с нуля.

Фото: кадр из фильма КРИК 6