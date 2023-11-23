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Дженна Ортега не появится в новом «Крике» из-за съемок второго сезона «Уэнсдэй»

Автор: Илья Кувшинов

23 ноября 2023

Продюсеры картины рассчитывают вернуть Нив Кэмпбелл и Патрика Демпси

Грядущий КРИК 7 лишился еще одной актрисы – вслед за Мелиссой Баррерой из проекта выбыла Дженна Ортега, игравшая по сюжету ее младшую сестру. Deadline сообщает, что виной этому стал конфликт графиков со съемками второго сезона «Уэнсдэй».

Инсайдеры утверждают, что уход Ортеги из проекта обсуждался еще до начала забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Сценарий седьмой части до сих пор не закончен, а актриса должна уже в апреле приступить к работе над продолжением истории о саркастичной Уэнсдэй Аддамс. Тем более, что контракт с юной звездой, как и в случае с Баррерой, был подписан всего на две части, и новые договоренности вылились бы студии в дополнительные траты.

Отмечается, что сценаристы КРИКА 7 Джеймс Вандербилт и Гай Бусик, написавшие два предыдущих фильма серии, будут активно перерабатывать черновой вариант рукописи с учетом ухода двух главных актрис – часть локаций и сюжетных поворотов может быть сохранена, однако истории нужны новые персонажи.

По слухам, продюсеры проекта рассчитывают вернуть Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, которая не участвовала в шестом фильме франшизы из-за финансовых разногласий. Также среди возможных вариантов называется Патрик Демпси, игравший в третьем КРИКЕ. Так или иначе, пока ни с кем из этих актеров не ведутся переговоры.

Фото: кадр из фильма КРИК 6

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