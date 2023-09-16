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Президент Screen Gems уходит в отставку после 16 лет работы

Автор: Илья Кувшинов

16 сентября 2023

Это не единственная перестановка в принадлежащем Sony Pictures подразделении

После почти 16 лет работы президент Screen Gems Стив Берш принял решение покинуть Sony Pictures Motion Picture Group и уйти в отставку. По информации Deadline, это произойдет сразу же после окончания его контракта 1 декабря.

Инсайдеры утверждают, что это полюбовный уход – после долгой карьеры в киноиндустрии Берш просто подумывает о других занятиях. Генеральный директор и председатель конгломерата Sony Pictures Том Ротман отметил в своем обращении к сотрудникам, что он пытался убедить президента остаться.

Стоит отметить, что Берш покидает свой пост на высокой ноте – проект Screen Gems АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ в этом году стал самым кассовым хоррором в мировом прокате ($188,5 млн). Среди других картин, в создании которых он принял участие за годы работы в Sony – хоррор НЕ ДЫШИ, ПРИБЫТИЕ Дени Вильнева, скринлайф-триллеры ПОИСК и ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ продюсера Тимура Бекмамбетова, ГРЕЙХАУНД с Томом Хэнксом и многое другое.

Также сообщается, что после ухода Берша Screen Gems еще покинет Скотт Штраусс, исполнительный вице-президент по производству.

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