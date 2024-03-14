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Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова

Автор: Илья Кувшинов

14 марта 2024

Арест необходим для того, чтобы объявить медиаменеджера в розыск по линии Интерпола

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова в рамках дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко и гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Об этом сообщает Business FM.

Мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца начнет действовать с момента задержания или экстрадиции Щербакова на территорию России.

Медиаменеджеру вменяется пункт «б» части 3-й статьи 163 УК РФ («вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» – от семи до 15 лет заключения). По словам прокурора Гаянэ Григорян, заочный арест необходим для того, чтобы объявить Щербакова в розыск по линии Интерпола.

Адвокат обвиняемого Ирина Краснова, в свою очередь, выступила против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что оно «составлено с нарушением закона и необоснованно». По ее словам, из документов следствия не ясно, какие именно криминальные действия совершил Щербаков – следствие не привело конкретные факты о его причастности к вымогательству.

Напомним, что бывший гендиректор «Ленфильма» покинул Россию в середине февраля – тогда утверждалось, что Щербаков уехал в отпуск в Турцию. 28 февраля киностудия назначила нового руководителя – временно исполняющим обязанности генерального директора стал продюсер Эдуард Суворов.

Фото: Роман Пименов / «Петербургский дневник»

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