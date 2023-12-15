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Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять финальную серию

Автор: Илья Кувшинов

15 декабря 2023

Об этом сообщили режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять финальную серию. Об этом сообщили режиссер криминальной драмы Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев.

Отмечается, что желание внести изменения в последние серии были личным решением постановщика, чтобы сделать финал сериала эмоциональнее.

«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее. Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает. В нашем проекте ЛЕД 2 сцену, где Саша узнает о смерти жены, мы снимали два раза. Мы сняли первый раз — хорошо, но… не то. Переписали и сняли еще раз. Так же получилось и здесь», – заявил он.

По словам Крыжовникова, в связи с этим, восьмая серия выйдет чуть позже – о новой дате будет сообщено дополнительно.

Напомним, что пересъемки «Слова пацана» проходили в Ярославле в начале декабря.

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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