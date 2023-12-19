Финальная серия «Слова пацана» выйдет в запланированную дату
Автор: Илья Кувшинов
19 декабря 2023
Об этом сообщил режиссер Жора Крыжовников
Поклонникам криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» не придется долго ждать заключительную серию – режиссер Жора Крыжовников сообщил в своих социальных сетях, что восьмая серия появится на сервисах Start и Wink в запланированную дату, 21 декабря.
Напомним, что ранее создатели проекта объявили о том, что они приняли решение переснять финал, чтобы сделать завершение истории еще эмоциональнее. Тогда утверждалось, что релиз заключительной серии может задержаться.
В центре повествования «Слова пацана» – молодые ребята, которые сбиваются в уличные банды в самый разгар эпохи перестройки.
Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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