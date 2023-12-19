top banner

Финальная серия «Слова пацана» выйдет в запланированную дату

Автор: Илья Кувшинов

19 декабря 2023

Об этом сообщил режиссер Жора Крыжовников

Поклонникам криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» не придется долго ждать заключительную серию – режиссер Жора Крыжовников сообщил в своих социальных сетях, что восьмая серия появится на сервисах Start и Wink в запланированную дату, 21 декабря.

Напомним, что ранее создатели проекта объявили о том, что они приняли решение переснять финал, чтобы сделать завершение истории еще эмоциональнее. Тогда утверждалось, что релиз заключительной серии может задержаться.

В центре повествования «Слова пацана» – молодые ребята, которые сбиваются в уличные банды в самый разгар эпохи перестройки.

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Рабочие версии последних серий «Слова пацана» появились в интернете
Подробнее
Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять финальную серию
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 декабря 2023 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Манюня: Новогодние приключения» обходит «Чука и Гека»
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в ноябре 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink официально объединились
Подробнее
«Кинопоиск» рассказал о самых популярных проектах на сервисе в 2023 году
Подробнее
Николай Картозия займется производством сериалов и реалити-шоу для ТНТ и ТВ-3
Подробнее
Государственная поддержка кинематографии в 2024 году составит 16,2 млрд рублей
Подробнее
Российские кинотеатры хотят выйти на сборы в 45 млрд рублей в 2024 году и избежать роста цен билетов
Подробнее
Касса четверга: «Теща» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Marvel уволила Джонатана Мейджорса после вынесения судебного вердикта
Подробнее
У «Бандитского Петербурга» может появиться продолжение
Подробнее