Финальная серия «Слова пацана» выйдет в запланированную дату

Об этом сообщил режиссер Жора Крыжовников

Поклонникам криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» не придется долго ждать заключительную серию – режиссер Жора Крыжовников сообщил в своих социальных сетях, что восьмая серия появится на сервисах Start и Wink в запланированную дату, 21 декабря.

Напомним, что ранее создатели проекта объявили о том, что они приняли решение переснять финал, чтобы сделать завершение истории еще эмоциональнее. Тогда утверждалось, что релиз заключительной серии может задержаться.

В центре повествования «Слова пацана» – молодые ребята, которые сбиваются в уличные банды в самый разгар эпохи перестройки.

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»