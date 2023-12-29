Глава Татарстана не собирается смотреть «Слово пацана»

Рустам Минниханов ранее осудил криминальную драму за романтизацию периода появления подростковых гру

Глава Татарстана Рустам Минниханов, ранее осудивший криминальную драму Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» за романтизацию периода появления подростковых группировок, заявил, что не собирается смотреть сериал. Об этом сообщают РИА Новости.

«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», – сказал он.

В начале декабря Минниханов высказался на республиканском совещании, что руководящие органы должны отреагировать на «такие сюжеты, такие фильмы» и донести до руководства страны, что они «не соответствуют той политике, которую мы преследуем».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» дебютировал на сервисах 9 ноября и за это время стал настоящим хитом – так, например, за полтора месяца, в течение которых в онлайн-кинотеатре Wink выходил сериал Жоры Крыжовникова, аудитория стриминга выросла в 4,7 раза.

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»