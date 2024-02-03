Режиссер «Слова пацана» первоначально задумывал историю на три сезона

Тем не менее, Жора Крыжовников не планирует в ближайший год приступать к продолжению сериала

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников дал большое интервью YouTube-каналу «Что посмотреть», где рассказал о том, что первоначально задумывал со сценаристом Андреем Золотаревым проект на три сезона.

«1989-й, 1991-й и 1993-й годы – разительно отличаются. Это разные миры. 91 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться – за бабки. Это уже классическая история дележа, попытки взять под контроль предприятия – в общем, превращение в действительно преступные организации. А 1993 год – это война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой. Там очень много интересных историй, это вышло уже на уровень страны», – подчеркнул Крыжовников.

Постановщик также заявил, что в ближайший год не планирует приступать к работе над сценарием возможного продолжения истории.

«Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя. Может быть сделать какой-то другой проект и вернуться к этим размышлениям. Недавно мы встретились с Андреем, понакидали друг другу идеи, пообщались, но мы, как авторы, пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. И в ближайший год этого не произойдет», – сказал он.

Напомним, что по итогам прошлого года «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным проектом в онлайн-кинотеатре Wink. Криминальная драма выходила там коэксклюзивно со Start.

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»