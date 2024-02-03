top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Режиссер «Слова пацана» первоначально задумывал историю на три сезона

Режиссер «Слова пацана» первоначально задумывал историю на три сезона

Автор: Илья Кувшинов

3 февраля 2024

Тем не менее, Жора Крыжовников не планирует в ближайший год приступать к продолжению сериала

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников дал большое интервью YouTube-каналу «Что посмотреть», где рассказал о том, что первоначально задумывал со сценаристом Андреем Золотаревым проект на три сезона.

«1989-й, 1991-й и 1993-й годы – разительно отличаются. Это разные миры. 91 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться – за бабки. Это уже классическая история дележа, попытки взять под контроль предприятия – в общем, превращение в действительно преступные организации. А 1993 год – это война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой. Там очень много интересных историй, это вышло уже на уровень страны», – подчеркнул Крыжовников.

Постановщик также заявил, что в ближайший год не планирует приступать к работе над сценарием возможного продолжения истории.

«Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя. Может быть сделать какой-то другой проект и вернуться к этим размышлениям. Недавно мы встретились с Андреем, понакидали друг другу идеи, пообщались, но мы, как авторы, пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. И в ближайший год этого не произойдет», – сказал он.

Напомним, что по итогам прошлого года «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным проектом в онлайн-кинотеатре Wink. Криминальная драма выходила там коэксклюзивно со Start.

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Наше кино» представило проекты на 2024-2025 годы
Подробнее
«Танцуй, Селедка!»: черная комедия о предательстве отца, рассказанная женщинами
Подробнее
«Присцилла: Элвис и я»: драма взросления жены Элвиса Пресли
Подробнее
НМГ создаст кластер по производству документальных фильмов и сериалов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» уверенно лидирует
Подробнее
Касса России: фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером российского проката
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 января 2024 года
Подробнее
Официальная касса России: «Мастер и Маргарита» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Джейк Джилленхол сорвал своим поведением съемки фильма с бюджетом в 26 млн евро
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Конец славы» выступает на уровне «Беспринципных в деревне»
Подробнее
Касса четверга: «Мастер и Маргарита» продолжает лидировать
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 февраля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках февраля
Подробнее
Милош Бикович не будет сниматься в новом сезоне «Белого лотоса»
Подробнее
Новым генеральным директором РОСКИНО назначена Эльза Антонова
Подробнее
Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»
Подробнее
Карен Шахназаров высказался насчет цензуры в российском кинематографе
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1–4 февраля 2024 года
Подробнее
Никита Михалков хочет начать работу «евразийского «Оскара» уже в этом году
Подробнее
Названы самые популярные сериалы на американских стримингах в 2023 году
Подробнее