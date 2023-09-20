top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» заключили соглашение о сотрудничестве

Дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» заключили соглашение о сотрудничестве

Автор: БК

20 сентября 2023

Договор предполагает продвижение и кинопрокат якутских фильмов в России и СНГ

Дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и якутская государственная кинокомпания «Сахафильм» заключили соглашение об эксклюзивном сотрудничестве, которое предполагает продвижение и кинопрокат якутских фильмов на территории России и СНГ.

Выпускающими продюсерами кинокомпании «Сахафильм» назначены сооснователи «СОЛЛАКС» Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.

«Наша компания имеет успешный опыт выпуска фильмов как из Якутии, так и из Казахстана, – отмечает Дорожкина. – Мы видим интерес со стороны партнеров из стриминговых платформ, телеканалов и положительный отклик от зрителей на выпускаемые нами проекты. Сотрудничество с «Сахафильм» – кинокомпанией с многолетней историей – новая веха для нас».

Сообщается, что в рамках соглашения на недавно завершившемся Первом международном кинорынке Eurasian Film Market прошли презентации первых проектов. Среди них – альманах ЭТ Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, драмеди ТИМИР Николая Карякина, комедия МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ Валентина Макарова, мистическая драма ЛЕГЕНДА ВЕЧНЫХ СНЕГОВ Алексея Романова и другие картины.

«На кинорынке все прошло успешно – коллеги очень тепло встретили наши проекты. Сейчас ведем плотные переговоры по организации культурного обмена, – подчеркнула Александрина Каменева. – Также мы подписали соглашение о сотрудничестве с «Казахфильм» и с Государственным центром поддержки Национального кино. Наша миссия по продвижению якутского кино на этом не заканчивается, мы в самом начале пути».

Напомним, что в начале сентября альманах ЭТ, одним из продюсеров которого выступила «СОЛЛАКС», стал фильмом открытия кинофестиваля «Новый сезон».

Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Барби» возглавил прокат
Подробнее
«Плюс Студия» представила новинки сезона 2023-2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «После. Навсегда» захватывает прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавила мелодрама «После. Навсегда»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 сентября 2023 года
Подробнее
Фестиваль «Амурская осень» объявил лауреатов
Подробнее
Касса России: лидером проката стал пиратский релиз «Барби»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 11–17 сентября
Подробнее
Фонд кино открыл вторую волну приема заявок на программу «Автор»
Подробнее
Автор проекта «ещенепознер» снял фильм с Иваном Ургантом
Подробнее
Все материалы БК о «Новом сезоне 2023»
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 сентября
Подробнее
Disney приостанавливает эксклюзивные контракты с продюсерами и актерами из-за забастовок
Подробнее
Касса четверга: лидером стала мелодрама «После. Навсегда»
Подробнее
Фонд поддержки регионального кинематографа представил проект «Киноакселератор»
Подробнее
Сервис Max оказался лидером по числу закрытых сериалов
Подробнее
«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории
Подробнее
Специалисты Marvel по визуальным эффектам единогласно проголосовали за вступление в профсоюз
Подробнее
Фестиваль «Амурская осень» в самом разгаре
Подробнее