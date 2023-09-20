Дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» заключили соглашение о сотрудничестве

Договор предполагает продвижение и кинопрокат якутских фильмов в России и СНГ

Дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и якутская государственная кинокомпания «Сахафильм» заключили соглашение об эксклюзивном сотрудничестве, которое предполагает продвижение и кинопрокат якутских фильмов на территории России и СНГ.

Выпускающими продюсерами кинокомпании «Сахафильм» назначены сооснователи «СОЛЛАКС» Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.

«Наша компания имеет успешный опыт выпуска фильмов как из Якутии, так и из Казахстана, – отмечает Дорожкина. – Мы видим интерес со стороны партнеров из стриминговых платформ, телеканалов и положительный отклик от зрителей на выпускаемые нами проекты. Сотрудничество с «Сахафильм» – кинокомпанией с многолетней историей – новая веха для нас».

Сообщается, что в рамках соглашения на недавно завершившемся Первом международном кинорынке Eurasian Film Market прошли презентации первых проектов. Среди них – альманах ЭТ Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, драмеди ТИМИР Николая Карякина, комедия МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ Валентина Макарова, мистическая драма ЛЕГЕНДА ВЕЧНЫХ СНЕГОВ Алексея Романова и другие картины.

«На кинорынке все прошло успешно – коллеги очень тепло встретили наши проекты. Сейчас ведем плотные переговоры по организации культурного обмена, – подчеркнула Александрина Каменева. – Также мы подписали соглашение о сотрудничестве с «Казахфильм» и с Государственным центром поддержки Национального кино. Наша миссия по продвижению якутского кино на этом не заканчивается, мы в самом начале пути».

Напомним, что в начале сентября альманах ЭТ, одним из продюсеров которого выступила «СОЛЛАКС», стал фильмом открытия кинофестиваля «Новый сезон».

Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»