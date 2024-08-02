Совет Федерации одобрил законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Он, в частности, устанавливает штраф до 600 тыс рублей

Совет Федерации одобрил на заседании закон, которым вводится запрет пропаганды наркотиков – в том числе в литературе и кино.

За распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке будут установлены штрафы. Для граждан такое правонарушение повлечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до 4 тыс рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит до 30 тыс рублей, а для юридических лиц – до 600 тыс рублей.

Помимо этого, во всех случаях также предусмотрена конфискация нарушающей закон продукции.

Напомним, что согласно принятому закону, под пропаганду наркотиков не попадают произведения литературы и искусства, если они были опубликованы до 1 августа 1990 года и если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Произведения, изданные после этого срока, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение.

Законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Фото: кадр из фильма НА ИГЛЕ