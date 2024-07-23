Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года

Депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении три законопроекта, которыми вводится запрет пропаганды наркотиков – в том числе, в литературе и кино.

Под запретом окажется «распространение информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения». За пропаганду предусмотрена административная ответственность (штраф до 1,5 млн рублей) и уголовная (до двух лет лишения свободы).

Ранее председатель профильного комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что произведения литературы и искусства не попадают под пропаганду, если они были опубликованы до 1 августа 1990 года и если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение.

Законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Фото: кадр из фильма СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ