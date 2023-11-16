В российских онлайн-кинотеатрах выросло количество фильмов и сериалов

Стриминги смогли компенсировать уход Голливуда за счет покупки проектов в дружественных странах

Количество фильмов и сериалов в отечественных онлайн-кинотеатрах восстановилось после резкого снижения на фоне ухода голливудских студий с российского рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Утверждается, что после ухода мейджоров с января 2022 года по январь 2023-го количество тайтлов на стриминговых сервисах сократилось почти на 7% – c 31,8 тыc до 29,7 тыс.

В свою очередь, по состоянию на 1 ноября 2023 года, онлайн-кинотеатры смогли компенсировать уход Голливуда за счет значительного числа покупок проектов в дружественных странах – количество единиц контента, присутствующего хотя бы на одной платформе, составило 31,9 тыс.

Увеличение числа тайтлов объясняется не только наращиванием российского производства и закупкой сериалов с новых рынков, особенно из Южной Кореи и Латинской Америки, но и всплеском интереса к non-scripted-форматам, которые сравнительно дешевле для производства, чем художественный контент. Стоит отметить, что это мировая тенденция, о которой говорилось и на октябрьском рынке MIPCOM в Каннах.

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