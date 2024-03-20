Кинофестиваль «Сандэнс» объявил даты проведения в 2025 году

Смотр пройдет с 23 января по 2 февраля 2025 года

Стали известны даты проведения 41-го фестиваля «Сандэнс».

Главный американский смотр независимого кино пройдет в Парк Сити с 23 января по 2 февраля 2025 года.

Напомним, что лучшим драматическим фильмом на «Санденсе» в этом году стала драма ЛЕТОМ Алессандры Лакораццо. Подробнее о наиболее ярких тенденциях и премьерах минувшего фестиваля можно прочитать в большом материале БК.

Фото: соцсети фестиваля