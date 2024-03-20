Кинофестиваль «Сандэнс» объявил даты проведения в 2025 году
Автор: БК
20 марта 2024
Смотр пройдет с 23 января по 2 февраля 2025 года
Стали известны даты проведения 41-го фестиваля «Сандэнс».
Главный американский смотр независимого кино пройдет в Парк Сити с 23 января по 2 февраля 2025 года.
Напомним, что лучшим драматическим фильмом на «Санденсе» в этом году стала драма ЛЕТОМ Алессандры Лакораццо. Подробнее о наиболее ярких тенденциях и премьерах минувшего фестиваля можно прочитать в большом материале БК.
Фото: соцсети фестиваля
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