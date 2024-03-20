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Кинофестиваль «Сандэнс» объявил даты проведения в 2025 году

Автор: БК

20 марта 2024

Смотр пройдет с 23 января по 2 февраля 2025 года

Стали известны даты проведения 41-го фестиваля «Сандэнс». 

Главный американский смотр независимого кино пройдет в Парк Сити с 23 января по 2 февраля 2025 года.

Напомним, что лучшим драматическим фильмом на «Санденсе» в этом году стала драма ЛЕТОМ Алессандры Лакораццо. Подробнее о наиболее ярких тенденциях и премьерах минувшего фестиваля можно прочитать в большом материале БК.

Фото: соцсети фестиваля

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