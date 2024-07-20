Кинофестиваль «Сандэнс» определился с вариантами для нового места проведения

В шорт-листе семь городов

Организаторы главного американского фестиваля независимого кино «Сандэнс» назвали потенциальные города для проведения смотра в 2027 году.

В дополнение к Парк-Сити, где фестиваль проходит с 1985 года, в следующий раунд отбора прошли Солт-Лейк-Сити (также штат Юта), Атланта (штат Джорджия), Цинциннати (штат Огайо), Боулдер (штат Колорадо), Луисвилл (штат Кентукки) и Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

В ближайшие несколько недель отборочная комиссия планирует посетить каждый из городов-финалистов для дальнейшего изучения возможностей проведения мероприятий.

Напомним, что ближайшие два смотра – в 2025 и 2026 годах – состоятся, как и раньше, в Парк-Сити.