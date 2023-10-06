Фильм-концерт Тейлор Свифт заработал больше $100 млн на предпродажах по миру
Автор: Илья Кувшинов
6 октября 2023
Лента выходит в прокат 13 октября
TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR ожидаемо ставит рекорды – The Hollywood Reporter сообщает, что фильм-концерт заработал на предпродажах по миру больше $100 млн.
Прокатчик ленты – кинотеатральная сеть AMC – отметил, что спрос на билеты особенно высок в США – в частности, в премиальных форматах, вроде Imax, Dolby Cinema и PRIME.
Лента выйдет в прокат 13 октября, а мировая премьера фильма-концерта пройдет в Лос-Анджелесе за два дня до этого, 11 октября.
Напомним, что еще в начале сентября аналитики кассовых сборов прогнозировали, что TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR может заработать только в США $100 млн в первый уикенд.
Фото: соцсети Тейлор Свифт
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