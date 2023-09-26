Концертный фильм Тейлор Свифт выйдет в мировой прокат

В России и Беларуси официальный релиз не запланирован

Лента Тейлор Свифт пойдет на рекорд не только в Штатах – концертный фильм TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR появится в международном прокате. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В большей части стран, включая Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украину и Таджикистан, картина дебютирует одновременно с Северной Америкой – 13 октября. С 3 ноября к прокату присоединятся Болгария, Турция, Индия, Бразилия и страны Азии.

В России и Беларуси официальный релиз не запланирован. Полный список территорий доступен на официальном сайте картины.

Международной дистрибьюцией ленты занимается кинотеатральная сеть AMC Theatres, которой также принадлежат права на картину Свифт в США.

Учитывая огромный интерес к проекту в Северной Америке, у TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR есть шанс стать самым кассовым фильмом-концертом и в мировом прокате. На данный момент рекордсменом остается документальный фильм-концерт МАЙКЛ ДЖЕКСОН: ВОТ И ВСЕ, посвященный репетициям несостоявшегося возвращения поп-короля на сцену. В 2009 году картина освоила по миру $261,2 млн, из них $72,1 млн – в Штатах.