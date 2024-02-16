«Хозяин» Юрия Быкова вошел в программу кинофестиваля в Белграде

52-й FEST пройдет с 23 февраля по 3 марта

Политический триллер Юрия Быкова ХОЗЯИН примет участие в основной конкурсной программе 52-го международного кинофестиваля FEST в Белграде. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

В центре повествования картины – мужчина, который во время несчастного случая спасает высокопоставленного сотрудника службы безопасности, после чего его жизнь кардинально меняется. Главные роли в проекте исполнили Артем Быстров, Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

Мировая премьера ХОЗЯИНА состоялась в прошлом году в рамках Международного кинофестиваля в Женеве (GIFF).

52-й FEST пройдет с 23 февраля по 3 марта. Фильмом-открытия смотра станет драмеди ОСТАВЛЕННЫЕ Александра Пэйна.

Фото: кадр из фильма ХОЗЯИН