«Хозяин» Юрия Быкова вошел в программу кинофестиваля в Белграде
Автор: Илья Кувшинов
16 февраля 2024
52-й FEST пройдет с 23 февраля по 3 марта
Политический триллер Юрия Быкова ХОЗЯИН примет участие в основной конкурсной программе 52-го международного кинофестиваля FEST в Белграде. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.
В центре повествования картины – мужчина, который во время несчастного случая спасает высокопоставленного сотрудника службы безопасности, после чего его жизнь кардинально меняется. Главные роли в проекте исполнили Артем Быстров, Олег Фомин и Клавдия Коршунова.
Мировая премьера ХОЗЯИНА состоялась в прошлом году в рамках Международного кинофестиваля в Женеве (GIFF).
52-й FEST пройдет с 23 февраля по 3 марта. Фильмом-открытия смотра станет драмеди ОСТАВЛЕННЫЕ Александра Пэйна.
Фото: кадр из фильма ХОЗЯИН
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