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Авторские права на Тинтина и Попая перешли в США в общественное достояние

Автор: Илья Кувшинов

1 января 2025

Речь идет об образах персонажей из оригинальных комиксов 1929 года

1 января для Попая и Тинтина наступила новая эпоха – именно с сегодняшнего дня эти персонажи стали общественным достоянием в США вместе с сокровищницей других культовых произведений. Согласно закону, их можно использовать и перерабатывать без разрешения или оплаты правообладателям. Важно отметить, что это должны быть оригинальные версии персонажей, датированные 1929 годом.

Так, например, в своем дебютном выпуске Попай выглядел примерно также, как все его знают (фирменная трубка, матросский костюм и татуировка в виде якоря), однако получать свою физическую силу от шпината он начал только в 1932 году – использование подобной детали сейчас пока недопустимо.

Важно также заметить, что репортер Тинтин и его белый фокстерьер Милу перейдут в общественное достояние в США раньше, чем в Евросоюзе – там авторские права будут действовать до 2054 года. Это связано с тем, что срок действия прав в ЕС продлевается на 70 лет после смерти авторов (создатель «Приключений Тинтина» Эрже умер в 1983 году).

Также в этом году в общественное достояние перешли авторские права на фильмы ЧЕРНЫЙ ДОЗОР Джона Форда, ДИНАМИТ Сесиля Б. ДеМилля, ШАНТАЖ Альфреда Хичкока, «Танец скелетов» Уолта Диснея, книги «Кровавая жатва» и «Мальтийский сокол» Дэшилла Хэммета, «Тайна семи циферблатов» Агаты Кристи и многое другое.

Напомним, что в прошлом году в общественном достоянии оказались образы Микки и Минни Маус из короткометражных мультфильмов «Пароходик Вилли» и «Сумасшедший самолет». В 2025-м эта линейка пополнится еще дюжиной проектов с мышонком – в них Микки не только получил свои знаменитые белые перчатки, но и впервые заговорил.  

Фото: кадр из комикса «Приключения Тинтина»

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