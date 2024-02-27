ТНТ подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2024-й

Партнерство с «Медиасловом», новогодняя «Бриллиантовая рука», «Теща 2» и многое другое

27 февраля в Москве прошел пресс-бранч, на котором телеканал ТНТ подвел итоги ушедшего года и рассказал о грядущих планах на 2024-й.

Рост доли выходных составил 29% год к году, а рост доли канала – 12%, с 7,4 до 8,3 (среди россиян в возрасте 10–45 лет по городам с населением свыше 100 тыс человек). В 2023 году канал запустил 73 проекта (в их числе – «Праздники», «Вика-ураган», «Букины», «Телохранители» и многие другие), из которых 52 оказались успешными. Выручка в минувшем году стала самой большой за всю историю канала, а его чистая прибыль выросла на 36% по сравнению с 2022 годом.

С ТНТ сотрудничают двадцать эксклюзивных звезд, среди которых Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Дмитрий Дибров, Павел Воля, Саша Стоун, Илья Соболев и другие.

Одной из главных новостей презентации стал анонс подписания соглашения с продюсерской компанией «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Согласно пятилетнему договору, «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ) получит право первого выбора всех новых сериальных проектов компании и эксклюзивное право их показа в телевизионном эфире. «Медиаслово», в свою очередь, обязуется предлагать партнеру не менее десяти проектов ежегодно – они будут производиться для телеканалов, входящих в ГПМ РТВ, и онлайн-кинотеатра Premier. В случае производства компанией сериалов для внешних платформ ГПМ РТВ станет сопродюсером этих проектов.

Новогодняя комедия ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ не только стала самым популярным фильмом 2023 года на ТВ (накопленный ТВ-охват – 37,5 млн человек, Mediascope, Россия 0+, все 4+), но и окупилась еще до появления в эфире благодаря рекламным интеграциям.

Следующим новогодним проектом ТНТ станет музыкальный телефильм по мотивам картины Леонида Гайдая БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. Авторы обещают множество звезд в самых неожиданных образах. Креативными продюсерами выступают Андрей Шелков и Максим Ткаченко, а режиссерами – Миша Семичев и Роман Ким (САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ). Релиз ленты, по традиции, запланирован на этот Новый год.

«Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» планирует активно входить в кинопроизводство и принимать участие в более чем пяти проектах в год. Компания выступит соинвестором продолжения ТЕЩИ с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, комедии ШАЛЕ с Гошей Куценко, Анной Михалковой, Полиной Максимовой и Владимиром Яглычем и полнометражного спин-оффа «Нашей Russia» БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ, рассказывающего о приключениях персонажа Сергея Светлакова, который обладает талантом разговаривать с телевизором.

ГПМ РТВ выступит инфопартнером шести кинотеатральных проектов – ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, ЗЯТЬ, ДОМОВЕНОК КУЗЯ, ПРОСТОКВАШИНО, БРАТЬЯ и В ПОИСКАХ ПРИЗРАКОВ. Отдельным пунктом было выделено партнерство с «Централ Партнершип» на фэнтези Игоря Волошина ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА.

ТНТ также анонсировал запуск собственного музыкального лейбла «Дружба мьюзик», задача которого – аккумулировать библиотеки фонограмм, которые телеканалы и продакшен-компании ГПМ РТВ используют в производстве сериалов и шоу, а также подписывать и продвигать новых артистов. Его возглавил Денис Дубовик, выступавший музыкальным продюсером сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Плейлист волонтера», «Красный-5» и многих других.

Сейчас библиотека лейбла насчитывает около 2700 единиц контента. Первым саундтреком «Дружбы мьюзик» станет музыка к сериалу «Киберпапа» с Юлией Пересильд и Александром Робаком, который производится ТНТ совместно с Premier и компанией 123 Production.