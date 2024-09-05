top banner

«Тур с Иванушками» покажут в Берлине

Автор: БК

5 сентября 2024

Спецпоказ состоится в Русском доме 10 сентября

10 сентября в Русском доме в Берлине состоится специальный показ музыкальной комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ.

Картину производства кинокомпании Monumental Vision, которая будет демонстрироваться на русском языке с немецкими субтитрами, представят режиссёр Марк Горобец, актриса Анна Пескова, продюсеры Дмитрий Пристансков, Сергей Грибков и Полина Шлихт, а также кинообозреватель Сусанна Альперина.

«В нашем кинотеатре мы с гордостью представляем современное и актуальное российское кино берлинской публике. Нам особенно приятно, что фильм ТУР С ИВАНУШКАМИ стал частью нашей сентябрьской программы. Это не просто комедия и увлекательное роуд-муви, но и яркое отражение популярной культуры», – отметил директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.

Напомним, что в конце августа ТУР С ИВАНУШКАМИ дебютировал в международном прокате – первыми картину за границей увидели зрители из Турции и ОАЭ. Кроме того, переговоры о продаже международных прав идут с партнерами из Индии, стран Латинской Америки и Сербии.

Фото: кадр из фильма ТУР С ИВАНУШКАМИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Слоу моушн по-русски: как замедление YouTube отразится на индустрии контента
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках cентября
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Лунтик» вырвался в лидеры
Подробнее
Касса четверга: «Лунтик» победил пиратские релизы
Подробнее
Касса России: «Лунтик. Возвращение домой» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 августа – 1 сентября 2024 года
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных фильмов
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» раскрыл финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту авторских анимационных проектов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Казахстанский трамплин: итоги проката за первое полугодие 2024 года
Подробнее
Кэтлин Кеннеди может покинуть Lucasfilm в 2025 году
Подробнее
«Тур с Иванушками» выйдет в прокат в Турции и ОАЭ
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лунтик» превзошел самые смелые прогнозы
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок
Подробнее