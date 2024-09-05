«Тур с Иванушками» покажут в Берлине

Спецпоказ состоится в Русском доме 10 сентября

10 сентября в Русском доме в Берлине состоится специальный показ музыкальной комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ.

Картину производства кинокомпании Monumental Vision, которая будет демонстрироваться на русском языке с немецкими субтитрами, представят режиссёр Марк Горобец, актриса Анна Пескова, продюсеры Дмитрий Пристансков, Сергей Грибков и Полина Шлихт, а также кинообозреватель Сусанна Альперина.

«В нашем кинотеатре мы с гордостью представляем современное и актуальное российское кино берлинской публике. Нам особенно приятно, что фильм ТУР С ИВАНУШКАМИ стал частью нашей сентябрьской программы. Это не просто комедия и увлекательное роуд-муви, но и яркое отражение популярной культуры», – отметил директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.

Напомним, что в конце августа ТУР С ИВАНУШКАМИ дебютировал в международном прокате – первыми картину за границей увидели зрители из Турции и ОАЭ. Кроме того, переговоры о продаже международных прав идут с партнерами из Индии, стран Латинской Америки и Сербии.

Фото: кадр из фильма ТУР С ИВАНУШКАМИ