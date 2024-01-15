Названы итоги телесмотрения в России за 2023 год по аудитории 0+

Лидером вновь оказался канал «Россия 1»

Аналитическая платформа Mediascope подвела итоги телесмотрения в России за 2023 год по аудитории 0+ (население – старше 4 лет), которая наиболее точно отражает интересы отечественного зрителя.

Лидером, как и в случае с отчетом по большим городам (Россия 100+, все 4+), оказалась «Россия 1» – доля канала составила 14,53%. Самыми рейтинговыми там стали новогодние передачи – «Голубой огонек», эфир «Песен от всей души» 31 декабря и вечерний выпуск «Вестей» в этот же день.

Второе место занял НТВ (9,72%), а третье досталось Первому каналу (7,43%) – причем, самыми популярными передачами года у последнего оказались «Новогодняя ночь на Первом» и трансляция парада 9 Мая.

Пятый канал (7,39%) расположился на четвертом месте – самым успешным его проектом стал сериал «След». Замкнул пятерку лучших РЕН ТВ (6,27%), показав рекордный прирост аудитории среди ведущих телеканалов – его доля в 2022 году составляла 5,65%.

В топ-10 каналов также попали «Домашний» (5,11%), СТС (4,52%), «ТВ Центр» (3,60%), ТНТ (3,54%) и «Карусель» (3,13%).

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