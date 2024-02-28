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Больше половины населения России продолжают смотреть телевизор раз в день

Автор: Илья Кувшинов

28 февраля 2024

Среднее время просмотра на одного человека составляет 3 часа 33 минуты

В рамках форума CSTB исследовательская компания Mediascope представила статистку телесмотрения в России.

Согласно ей, 98% жителей страны смотрят телевизионные каналы хотя бы раз в месяц, а 64% делают это раз в день. Среднее время просмотра ТВ на одного россиянина в день – 3 часа 33 минуты.

Самым популярным жанром среди зрителей по-прежнему остаются сериалы (28% во времени просмотра у аудитории старше 4 лет). На втором месте оказались развлекательные передачи (19%), а бронза досталась социально-политическим программам (13%). На просмотр новостей приходится 12%, а на кино – 11%.

Доля отечественных фильмов в структуре просмотра кино продемонстрировала внушительный рост и составила 51%.

Напомним, что ранее сообщалось о сокращении доли иностранных фильмов в эфире федеральных телеканалов после ухода голливудских мейджоров с российского рынка – в прошлом году она уменьшилась до 28,4%.

Фото: Freepik

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