«VK Видео» может стать второй обязательной для предустановки видеоплатформой

Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в разговоре с ТАСС заявил о том, что «VK Видео» может стать второй обязательно для предустановки на устройства видеоплатформой.

На данный момент, единственным обязательным для предустановки на продаваемые в России мобильные устройства является приложение видеохостинга RUTUBE. Шадаев напомнил, что ранее оно было исключено из магазинов приложений App Store и Google Play.

Ранее Минцифры предложило предустанавливать на всю технику, которая продается в стране, не один, а два видеосервиса. В пояснительной записке отмечалось, что подобный шаг позволит учесть предпочтения широкого круга россиян, консолидировав их вокруг востребованных отечественных платформ.