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«Вызов» вошел в десятку самых кассовых фильмов отечественного проката

Автор: Илья Кувшинов

28 августа 2023

Космическая драма смогла вытеснить из топа анимационную ленту «Зверополис»

Фонд кино сообщает, что фильм Клима Шипенко ВЫЗОВ попал в список самых кассовых фильмов отечественного проката (по данным ЕАИС).

27 августа, в День российского кино, космическая драма с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем смогла вытеснить из десятки анимационную ленту ЗВЕРОПОЛИС.

Таким образом, топ самых кассовых лент России теперь состоит из шести отечественных картин и четырех зарубежных.

1. ЧЕБУРАШКА – 6 792 766 684 рублей (CP)

2. ХОЛОП – 3 073 864 075 рублей (CP)

3. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ – 2 987 157 478 рублей (SPPR)

4. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ – 2 971 525 871 рублей (CP)

5. КОРОЛЬ ЛЕВ – 2 641 791 506 рублей (WDSSPR)

6. МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ – 2 594 826 571 рублей (WDSSPR)

7. Т-34 – 2 273 745 807 рублей (CP)

8. ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ – 2 198 100 803 рублей (WDS)

9. ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ – 2 131 816 926 рублей (WDSSPR)

10. ВЫЗОВ – 2 072 532 529 рублей, данные от ЕАИС на 13:00 28 августа (CP)

В начале августа ВЫЗОВ стал шестым российским проектом, собравшим два миллиарда рублей в отечественном прокате.

Фото: кадр из фильма ВЫЗОВ

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