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Аудитория российских кинотеатров сильно помолодела

Автор: БК

16 января 2024

Wanta Group провела исследование тенденций отечественного кинопроката на примере «Холопа 2»

Компания Wanta Group провела исследование тенденций российского кинопроката на примере самого кассового фильма минувшей «Новогодней битвы» – ХОЛОПА 2 Клима Шипенко.

Утверждается, что аудитория кинотеатров сильно помолодела: опрос в городах-миллионниках показал, что основным зрителями комедии с Аглаей Тарасовой и Милошем Биковичем стала молодежь 18-24 лет (31%) и подростки 12-17 лет (23%). Первого ХОЛОПА, в свою очередь, смотрело больше взрослых людей 35+ (38%), а доля молодежи (18-24) была почти в два раза меньше (17%). 

Так или иначе, основной интерес к франшизе все еще преобладает у женской аудитории – 64% против 36% мужчин.

По словам генерального директора Wanta Group Марии Щербаль, люди стали реже ходить в кино – у взрослых оно выпало из списка регулярных развлечений и стало особым событием. Статистика это подтверждает: доля тех, кто посещает кинотеатр раз в год и пришел специально на ХОЛОПА 2, выросла в два раза и составляет 12% (6% у первой картины), а количество киноманов, которые ходят в кино 1-2 раза в неделю, наоборот, сократилось с 44% до 33%.

«Исследование очень показательно. Новогодние выходные всегда дают наглядный срез, как индикатор отражая, что сейчас происходит в российском кинопрокате. Сравнивая две части фильма, 20-го и 24-го годов, мы можем видеть, что произошло на рынке за последние годы: как изменился портрет зрителя, его ожидания и мотивации», – подчеркнула Щербаль.

Напомним, что в воскресенье, 13 января, ХОЛОП 2 смог заработать 3 млрд рублей в российском прокате.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

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