Аудитория российских кинотеатров сильно помолодела
Wanta Group провела исследование тенденций отечественного кинопроката на примере «Холопа 2»
Компания Wanta Group провела исследование тенденций российского кинопроката на примере самого кассового фильма минувшей «Новогодней битвы» – ХОЛОПА 2 Клима Шипенко.
Утверждается, что аудитория кинотеатров сильно помолодела: опрос в городах-миллионниках показал, что основным зрителями комедии с Аглаей Тарасовой и Милошем Биковичем стала молодежь 18-24 лет (31%) и подростки 12-17 лет (23%). Первого ХОЛОПА, в свою очередь, смотрело больше взрослых людей 35+ (38%), а доля молодежи (18-24) была почти в два раза меньше (17%).
Так или иначе, основной интерес к франшизе все еще преобладает у женской аудитории – 64% против 36% мужчин.
По словам генерального директора Wanta Group Марии Щербаль, люди стали реже ходить в кино – у взрослых оно выпало из списка регулярных развлечений и стало особым событием. Статистика это подтверждает: доля тех, кто посещает кинотеатр раз в год и пришел специально на ХОЛОПА 2, выросла в два раза и составляет 12% (6% у первой картины), а количество киноманов, которые ходят в кино 1-2 раза в неделю, наоборот, сократилось с 44% до 33%.
«Исследование очень показательно. Новогодние выходные всегда дают наглядный срез, как индикатор отражая, что сейчас происходит в российском кинопрокате. Сравнивая две части фильма, 20-го и 24-го годов, мы можем видеть, что произошло на рынке за последние годы: как изменился портрет зрителя, его ожидания и мотивации», – подчеркнула Щербаль.
Напомним, что в воскресенье, 13 января, ХОЛОП 2 смог заработать 3 млрд рублей в российском прокате.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2