Уорвик Дэвис осудил Disney за удаление «Уиллоу» со стриминга

В мае студия удалила более чем 50 наименований из каталога своих сервисов

Уорвик Дэвис высказался на тему недавнего удаления сериала «Уиллоу» со стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщает Variety.

Актер, исполнивший роль волшебника в оригинальном фильме 1988 года и его сериальном продолжении 2022-го, осудил действия студии.

«Я регулярно встречаю добрейших людей, которые не только являются поклонниками УИЛЛОУ, но и основной причиной – почему и был снял сериал Disney+, – написал в своих соцсетях Дэвис. – Пожалуйста, Disney, что я должен сказать своим подписчикам, которые спрашивают меня, почему они не могут больше посмотреть сериал? #недоумение»

В мае «Уиллоу» стал одним из более чем 50 тайтлов, которые попали под удаление с сервисов Disney+ и Hulu – таким образом корпорация решила списать контент, чтобы он не учитывался в качестве затрат в будущих отчетных периодах.