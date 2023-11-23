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Американские сценаристы могут подать в суд на Amazon за нарушение нового контракта

Автор: Илья Кувшинов

23 ноября 2023

Компания до сих пор не возобновила работу сразу нескольких сценарных комнат

Западное подразделение Гильдии сценаристов США (WWGA) угрожает подать в суд на Amazon Studios за нарушение контракта со студиями и стримингами. Об этом сообщает Deadline.

Профсоюз отметил, что компания до сих пор не запустила сценарные комнаты сразу по нескольким проектам, которые готовились еще до начала забастовки. Стоит отметить, что по новому договору Amazon был обязан вернуть сценаристов к работе сразу же по окончанию забастовки.

Гильдия заявила, что подаст судебный иск против Amazon (и любой другой студии, которая планирует нарушить условия контракта) с целью взыскания компенсаций, причитающихся авторам в результате задержек. Важно понимать, что сценаристы, которые работают с Amazon Studios, не могут заниматься фильмами или сериалами для других компаний.

Пока неизвестно, о каких проектах идет речь. По информации инсайдеров, конгломерат все еще оценивает урон, нанесенный двойной забастовкой, и решает над какими именно шоу продолжится работа.

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