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Гильдии сценаристов и актеров проведут «день солидарности»

Автор: Илья Кувшинов

22 августа 2023

Совместный митинг пройдет около The Walt Disney Studios

Представители Гильдии сценаристов США (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) объединят свои усилия в борьбе с корпорациями – Deadline сообщает, что профсоюзы проведут совместный митинг под названием «Национальный день солидарности» во вторник, 22 августа, около The Walt Disney Studios.

Среди ключевых спикеров мероприятия – сценарист и режиссер Аарон Соркин и его бывшие коллеги-актеры по сериалу «Западное крыло», исполнительный директор и глава переговорного комитета SAG-AFTRA Дункан Крэбтри-Ирланд, секретарь-казначей SAG-AFTRA Джоэли Фишер, президент Федерации труда округа Лос-Анджелес Ивонн Уилер, актеры Шон Эстин и Керри Вашингтон, мэра города Бербанк Константин Энтони и многие другие.

«Актеры жаждут вернуться к переговорам с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), о чем мы и говорим каждый день, – заявил на прошлой неделе Крэбтри-Ирланд. – Мы готовы продолжать обсуждать возможное заключение сделки и хотим, чтобы Альянс вернулся за стол переговоров».

Среди основных требований SAG-AFTRA – увеличение минимальных размеров оплаты труда, отчисления с выходящих на стримингах проектах, регулирование использования искусственного интеллекта и сокращение количества самопроб.

Переговорный комитет гильдии сценаристов, в свою очередь, планировал вновь встретиться с представителями студий и стримингов на этой неделе, однако пока этого не произошло. Инсайдеры утверждают, что камнем преткновения все еще остается одно из ключевых требований авторов – урегулирование минимального количества авторов в сценарных комнатах на телевидении.

Напомним, что гильдия сценаристов бастует со 2 мая, а профсоюз актеров – с 14 июля.

Фото: соцсети Writers Guild of America West

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