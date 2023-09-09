Сценаристы вновь вступили в конфронтацию с представителями студий и стримингов

Забастовка гильдии сценаристов длится уже 130 дней

Гильдия сценаристов США (WGA) все еще пытается договориться с продюсерами, несмотря на то, что официальные переговоры зашли в тупик.

The Hollywood Reporter приводит свежее письмо WGA членам гильдии, в котором сообщается о кулуарных разговорах с несколькими главами «классических» студий – утверждается, что боссы заявили о своем «желании и готовности вести диалог по соглашению, которое устроит сценаристов». Члены переговорного комитета также отметили, что «те же самые руководители готовы обсуждать вопросы, ранее представленные публике, как единственно возможный вариант со стороны Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP)».

Затем лидеры профсоюза предложили всем студиям, которые желают вести переговоры с WGA, выйти из AMPTP и заключить собственные соглашения с гильдией. Напомним, что в Альянс помимо киностудий также входят крупнейшие стриминговые сервисы – по слухам, именно они и не готовы идти на уступки сценаристам.

Альянс продюсеров кино и телевидения воспринял данное заявление в штыки – в организации сказали, что все ее члены «едины в своем мнении» и «ведут переговоры вместе», а любое другое заявление является ложью. AMPTP также добавила, что добилась серьезного прогресса в достижении договоренностей по регулированию использования искусственного интеллекта, однако переговорный комитет гильдии сценаристов не хочет идти на уступки по вопросам работы сценарных комнат.

Напомним, что около 11 500 членов Гильдии сценаристов США бастуют уже 130 дней.

Фото: WGA East