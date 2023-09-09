top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Сценаристы вновь вступили в конфронтацию с представителями студий и стримингов

Сценаристы вновь вступили в конфронтацию с представителями студий и стримингов

Автор: Илья Кувшинов

9 сентября 2023

Забастовка гильдии сценаристов длится уже 130 дней

Гильдия сценаристов США (WGA) все еще пытается договориться с продюсерами, несмотря на то, что официальные переговоры зашли в тупик.

The Hollywood Reporter приводит свежее письмо WGA членам гильдии, в котором сообщается о кулуарных разговорах с несколькими главами «классических» студий – утверждается, что боссы заявили о своем «желании и готовности вести диалог по соглашению, которое устроит сценаристов». Члены переговорного комитета также отметили, что «те же самые руководители готовы обсуждать вопросы, ранее представленные публике, как единственно возможный вариант со стороны Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP)».

Затем лидеры профсоюза предложили всем студиям, которые желают вести переговоры с WGA, выйти из AMPTP и заключить собственные соглашения с гильдией. Напомним, что в Альянс помимо киностудий также входят крупнейшие стриминговые сервисы – по слухам, именно они и не готовы идти на уступки сценаристам.

Альянс продюсеров кино и телевидения воспринял данное заявление в штыки – в организации сказали, что все ее члены «едины в своем мнении» и «ведут переговоры вместе», а любое другое заявление является ложью. AMPTP также добавила, что добилась серьезного прогресса в достижении договоренностей по регулированию использования искусственного интеллекта, однако переговорный комитет гильдии сценаристов не хочет идти на уступки по вопросам работы сценарных комнат.

Напомним, что около 11 500 членов Гильдии сценаристов США бастуют уже 130 дней.

Фото: WGA East

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Леди Баг и Супер-кот» преодолевает отметку в 700 млн рублей
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Минкультуры объявило даты начала приема заявок на выделение субсидий кинематографистам
Подробнее
Фонд кино поддержит 12 анимационных национальных проектов
Подробнее
Фонд кино поддержит 16 фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 августа – 3 сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках сентября
Подробнее
Касса России: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Я делаю шаг» обгоняет комедию «Праздники»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 сентября 2023 года
Подробнее
Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино
Подробнее
Okko планирует судиться за права на трансляцию матчей Евро-2024
Подробнее
Стриминговые сервисы встретятся на общей сессии фестиваля «Новый сезон»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Я делаю шаг»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Праздники»
Подробнее