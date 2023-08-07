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«Ростелеком» раскрыл финансовые показатели онлайн-кинотеатра Wink

Автор: Илья Кувшинов

7 августа 2023

Сервисная выручка Wink превысила 13,2 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за первую половину 2023 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

 

По данным аналитической компании GfK, видеосервис закрепился на втором месте по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров (пальма первенства все еще принадлежит «Кинопоиску»), а количество активных клиентов (IPTV+OTT) выросло до 11,5 млн – это на 11% больше, чем за аналогичный период 2022-го. В свою очередь, количество платящих подписчиков выросло на 20% и достигло 9 млн пользователей. Консолидированная сервисная выручка Wink (от услуг IPTV и OTT) превысила 13,2 млрд рублей, а прирост сервисной выручки в OTT составил 95%.

 

В линейке Wink Originals вышло семь игровых сериалов, самым популярным из которых стал «Фишер» с Иваном Янковским, а также два документальных проекта. Ожидается, что до конца 2023 года сервис выпустит еще десять оригинальных проектов.

 

В июне «Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink. Утверждается, что сделка была завершена в июле, а ее подробности, возможно, появятся в следующем финансовом отчете компании.

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