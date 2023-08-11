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Третьей «Чудо-женщины» все-таки не будет

Автор: Илья Кувшинов

11 августа 2023

Галь Гадот ранее заявляла, что новое руководство DC предложила ей работать над триквелом

Несмотря на недавние заявления Галь Гадот о том, что она вновь сыграет Чудо-женщину (на этот раз, в перезапущенной вселенной DC от Джеймса Ганна и Питера Сафрана), возвращения на Темискиру все-таки не планируется – по информации Variety, триквел ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ не находится в разработке.

Актриса утверждала, что встречалась с Ганном и Сафраном, и те заверили ее – третьему фильму быть, они придумают его вместе, и девушке не о чем переживать. Так или иначе, инсайдеры говорят, что внутри студии не только не было обсуждения возможного триквела, но и возможности возвращения Гадот в новую версию DC – боссы анонсировали первую фазу фильмов в феврале и все еще сосредоточены на ней.

Комментария от представителей актрисы пока не последовало.

В декабре прошлого года стало известно, что новое руководство DC не заинтересовано в режиссерском тритменте Патти Дженкинс, и из-за этого она покинула проект. Разумеется, многие начали полагать, что постановщик пыталась переписать новую часть ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ под перезагруженную вселенную, но подобное не устроило Ганна и Сафрана.

Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984

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