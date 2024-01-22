top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Якутии в 2024 году выделят 20 млн рублей на поддержку кинопроизводства

В Якутии в 2024 году выделят 20 млн рублей на поддержку кинопроизводства

Автор: Илья Кувшинов

22 января 2024

За последние четыре года в республике поддержали 29 проектов на сумму 95 млн рублей

Общий объем субсидий, направленных на поддержку и укрепление кинопроизводства в Якутии, составит в 2024 году 20 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста отдела профессионального искусства и духовного развития регионального Министерства культуры России Наталью Сергееву.

Конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют финансирование из бюджета, проходит в регионе с 2020 года – за это время были поддержаны 29 проектов на общую сумму в 95 млн рублей.

В 2023 году в российский прокат вышли 11 якутских картин, а их общие кассовые сборы впервые составили 100 млн рублей – около 10% этой суммы пришлось на кинотеатры за пределами республики.  

Самыми кассовыми из них оказались ЛООКУУТ УОННА НЬУРГУhУН (21,9 млн рублей) и АЙТА (26,4 млн рублей). Напомним, что в сентябре 2023 года детективный триллер Степана Бурнашева, которая также стал самым успешным якутским фильмом в истории, лишился прокатного удостоверения и был исключен из библиотек стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора.

Фото: кадр из фильма АЙТА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
На «Мосфильме» прошел торжественный концерт к 100-летнему юбилею студии
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Воздух»
Подробнее
«Танцуй, Селедка!»: черная комедия о предательстве отца, рассказанная женщинами
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы на российском телевидении в 2023 году
Подробнее
Минкультуры предложило штрафовать и закрывать кинотеатры за пиратские показы
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Воздух» опережает «Нюрнберг» и «Девятаева»
Подробнее
Новогодний фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет все» посмотрело 42,5 млн человек
Подробнее
Аудитория российских кинотеатров сильно помолодела
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги 2023 года
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Ассоциация продюсеров объявила лонг-лист XI премии АПКиТ
Подробнее
В Москве прошла премьера военной драмы «Воздух»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 января 2024 года
Подробнее