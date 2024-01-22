В Якутии в 2024 году выделят 20 млн рублей на поддержку кинопроизводства

За последние четыре года в республике поддержали 29 проектов на сумму 95 млн рублей

Общий объем субсидий, направленных на поддержку и укрепление кинопроизводства в Якутии, составит в 2024 году 20 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста отдела профессионального искусства и духовного развития регионального Министерства культуры России Наталью Сергееву.

Конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют финансирование из бюджета, проходит в регионе с 2020 года – за это время были поддержаны 29 проектов на общую сумму в 95 млн рублей.

В 2023 году в российский прокат вышли 11 якутских картин, а их общие кассовые сборы впервые составили 100 млн рублей – около 10% этой суммы пришлось на кинотеатры за пределами республики.

Самыми кассовыми из них оказались ЛООКУУТ УОННА НЬУРГУhУН (21,9 млн рублей) и АЙТА (26,4 млн рублей). Напомним, что в сентябре 2023 года детективный триллер Степана Бурнашева, которая также стал самым успешным якутским фильмом в истории, лишился прокатного удостоверения и был исключен из библиотек стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора.

Фото: кадр из фильма АЙТА