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Кевин Костнер захотел вернуться в «Йеллоустон»

Автор: Илья Кувшинов

16 сентября 2023

Так или иначе, инсайдеры называют это маловероятным

Продолжающаяся драма вокруг ухода Кевина Костнера из сериала «Йеллоустон» приобрела еще один интересный поворот – по информации издания Puck, актер выразил желание вернуться, причем не только для завершения пятого сезона.

Сообщается, что шоураннер Тейлор Шеридан закончил сценарии для второй половины пятого сезона, и в них уже не было персонажа Костнера – главы семьи Даттонов. Услышав это, представители актера сразу же обратились к создателю сериала и Paramount, чтобы оценить интерес к потенциальному возвращению звезды в шоу. «Говорят, что они буквально умоляли взять Костнера назад для второй части пятого сезона и возможных 6 и 7 сезонов», – отмечается в материале.

Летом Шеридан был готов вернуть героя актера в «Йеллоустон» и даже общался с самим Костнером на эту тему, однако у звезды был целый список требований. Среди них – повышение гонорара, сокращение графика съемок и возможность утверждения сценариев и накладывания вето, если Костнеру что-то в них не нравится. Разумеется, шоураннер, который пишет практически каждую серию лично, не пошел на подобные уступки.

Также подчеркивается, что возвращение Костнера в сериал сейчас еще маловероятнее, чем раньше. Если его персонажу суждено погибнуть, то по ранее подписанному контракту актер должен одобрить способ экранной смерти Джона Даттона: у него в договоре есть специальный пункт, в котором отмечается, что героя нельзя убить способами, которые бы «вызвали стыд или смущение у самого персонажа или же у Костнера и его семьи».

Напомним, что несколько недель назад Костнер рассказал свою версию ухода «Йеллоустона» – актер даже заявлял, что планирует судиться с создателями шоу из-за гонорара за вторую половину пятого сезона, который пока так и не был снят.

Фото: кадр из сериала «Йеллоустон»

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