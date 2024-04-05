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Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2024 году

Автор: БК

5 апреля 2024

Он пройдет с 1 по 7 декабря

Кинофестиваль «Зимний» анонсировал даты проведения в 2024 году. Третий открытый российский смотр авторского кино пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что конкурсная программа, состав жюри и площадки фестиваля будут объявлены в ноябре. Учредителями, как и в два предыдущих года, выступят Министерство культуры Российской Федерации, кинокомпания «Альянс» и Российский фонд культуры.

Напомним, что главный приз основного конкурса в прошлом году достался ленте Ивана И. Твердовского ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ.

Фото: пресс-служба фестиваля

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