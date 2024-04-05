Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2024 году
Автор: БК
5 апреля 2024
Он пройдет с 1 по 7 декабря
Кинофестиваль «Зимний» анонсировал даты проведения в 2024 году. Третий открытый российский смотр авторского кино пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что конкурсная программа, состав жюри и площадки фестиваля будут объявлены в ноябре. Учредителями, как и в два предыдущих года, выступят Министерство культуры Российской Федерации, кинокомпания «Альянс» и Российский фонд культуры.
Напомним, что главный приз основного конкурса в прошлом году достался ленте Ивана И. Твердовского ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ.
Фото: пресс-служба фестиваля
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