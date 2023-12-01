Открывается фестиваль авторского кино «Зимний»

Киносмотр пройдет с 1 по 7 декабря

1 декабря в московском кинотеатре «Художественный» откроется 2-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний».

Фильмом открытия этого года станет документальный проект АРХИТЕКТОР. ИСТОРИЯ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА И ЕГО ФИЛЬМОВ, посвященный творчеству покойного режиссера и его работе над экранизацией романа братьев Стругацких ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ. В фильм вошли рабочие материалы ленты, актерские пробы и многие другие уникальные архивные кадры. Картина выйдет в российский прокат со 2 декабря в 22 кинотеатрах в разных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, а со временем география проката будет расширяться.

В конкурной программе восемь российских картин, снятых в 2022-2023 годах. Председателем жюри станет продюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова. Вместе с ней победителей выберут режиссер Дмитрий Давыдов, актриса и режиссер Дарья Мороз, актер Даниил Воробьев и художник кино Сергей Февралев.

Жюри предстоит выбрать лучших в следующих номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

В рамках программы «Московские премьеры» зрителям покажут самые любопытные отечественные проекты, которые уже были ранее представлены на других фестивалях в этом году. Среди них – ЛУНАТИКИ Юрия Мороза, ЧАЙКА Полины Лазаревой, ТАЙМ-АУТ Владимира Скворцова и МЕЛЬНИКОВ Марины Марии Мельник. Специальный показ фильма о новых приключениях Манюни, Наринэ, Каринэ и их семей – МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ – состоится в рамках программы «Зимний – детям».

Также в рамках форума пройдет семинар «Как смотреть авторское кино?», приуроченный к 100-летнему юбилею режиссера Сергея Параджанова, и деловая программа. «Жара на Зимнем: индустриальный разговор» будет состоять из двух тематических блоков: первый посвящен взаимодействию кастинг-директоров с артистами и их агентами, а второй – общению агентов с практиками производственного процесса, исполнительными и линейными продюсерами известных отечественных кинопроектов.

Церемония закрытия 2-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» состоится 7 декабря.