Как здорово, что все мы здесь сегодня

За последнее время игроки киноиндустрии имели возможность поучаствовать сразу в двух важных отраслевых мероприятиях. В декабре компания «Централ Партнершип» провела День ЦПШ, на котором представила профессиональной публике два своих новогодних хита, ХОЛОП 2 и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. А уже в январе демонстраторов со всей страны собрал дистрибьютор «Наше кино», чтобы отпраздновать двадцатилетний юбилей компании и показать свой главный проект наступившего года, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. Можно говорить о том, что прокатчики, кинотеатры и производители контента продолжают перенастраивать общение между собой максимально эффективным образом и искать пространство для коммуникации за пределами традиционных форматов. В связи с этим БК решил еще раз заглянуть в прошлое и настоящее профессиональных конвентов, чтобы понять, как изменилась роль Кинорынков в свете появляющихся презентаций отдельных дистрибьюторов, онлайн-кинотеатров и других индустриальных игроков.

КЛАССИФИЦИРУЙ ЭТО

Индустриальные слеты, выстроенные вокруг кинотеатрального контента, можно условно разделить на четыре подвида:

• традиционные Кинорынки и киновыставки;

• сольные презентации дистрибьюторов;

• закрытые мероприятия (к примеру, конференции АВК);

• неформатные мероприятия, которые сложно отнести к конкретному подвиду (к примеру, слет художественных кинотеатров, прошедший в Воронеже в 2021 году).

Не стоит забывать и про индустриальные дни стримингов, которые активно заходят на территорию производства киноконтента, а также мероприятия Института развития интернета (ИРИ).

Проведение самостоятельных презентаций помогает дистрибьюторам решать несколько задач. В первую очередь это позволяет прокатчику выбирать тех, кто придет на его ивент. Предполагается, что это превращает встречу компании и кинотеатров в полноценное деловое мероприятие, на котором представители рынка более доверительно могут обсудить актуальные, реально волнующие обе стороны вопросы.

Еще одна цель, которую преследует дистрибьютор – необходимость предоставления демонстраторам эксклюзивных материалов. Если не удается удобно синхронизировать получение эксклюзивов от продюсеров с графиком проведения Кинорынков, то прокатчику проще самому назначить конкретную дату собственной презентации и уже под нее собрать все необходимые материалы. Но в подобном случае финансовая нагрузка по проведению самостоятельного мероприятия, как правило, практически полностью ложится на плечи дистрибьютора.

При этом кинотеатры сам формат встречи их специалиста по репертуару с предлагаемым прокатчиком контентом не особо волнует. Единственное, в чем заинтересован любой владелец кинотеатра – оптимизация расходов на работу своего букера. В этом смысле отдельные презентации выглядят даже несколько предпочтительнее: тратиться на командировку сотрудника необхо- димости нет, а объем информации он получает едва ли не больше, чем в случае «коллективных» Кинорынков.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

День «Централ Партнершип» прошел 11 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». На мероприятии компания подробно рассказала о своих грядущих релизах на 2024-2025 годы, представив в общей сложности тридцать проектов. Судя по отзывам присутствовавших, мероприятие получилось изнуряюще насыщенным. Оно включало в себя два полноценных скрининга, которые в начале и в конце обрамляли центральное представление проектов. По ходу презентации на сцену выходили многочисленные гости мероприятия, включая звезд и создателей фильмов.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков очень тепло отозвался о презентации, проведенной «Централ Партнершип»: «Очень порадовало, как это было сделано и сколько людей приехало. Напомнило старые, доковидные времена. Наверное, такие отдельные презентации тоже эффективны в том смысле, что помогают сфокусироваться на конкретных проектах, букеры их лучше запоминают».

День «Нашего кино» прошел 30 января также в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Ведущим выступил управляющий партнер компании Максим Рогальский. На презентации представили 31 проект, среди которых были как ближайшие по времени, так и максимально отдаленные релизы. Главная ставка «Нашего кино» – различные семейные картины (ЖДУН, экранизация историй про Винни-Пуха), но есть и фильмы «взрослых» жанров, включая хорроры (ДОМОВОЙ) и эротику (отечественный проект ПОЧЕМУ ТЫ?, новая версия ЭММАНУЭЛЬ производства Франции).

Как рассказал Максим Рогальский, организаторы остались очень довольны проведенным мероприятием: «Это был особенный День «Нашего кино». Мы готовились к нему как к большому событию, так как он совпал еще с нашим двадцатилетним юбилеем. Мы довольны результатами его деловой части, так как нам удалось подготовить и показать огромное количество эксклюзивов нашего пакета, и они произвели солидное впечатление на аудиторию. Преимущество формата понятно – оно в том, что партнеры не отвлекаются на другие презентации в течение дня. Что касается развлекательной части, то нам в конце вечера было очень приятно услышать столько теплых слов от наших благодарных гостей. По-моему, все прошло отлично. И мы еще раз благодарим всех партнеров, откликнувшихся на наше приглашение. Мы пригласили около 250 гостей. Кого- то привезли за свой счет. Конечно, мероприятие вышло недешевым, но ближайший Кинорынок состоится в конце марта, а нам важно было целиком показать ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, который выходит 7-го числа».

А ЧТО С КИНОРЫНКАМИ?

Для того, чтобы представлять себе всю полноту индустриальной картины, посетить один Кинорынок недостаточно – нужно побывать на нескольких индустриальных мероприятиях. Только это позволит получить информацию об основных готовящихся проектах и сделать выводы.

Условный «золотой век» Кинорынков продолжался примерно до конца нулевых. Старожилы любят вспоминать отраслевые слеты в том числе в гостинице «Космос», которые длились дольше привычных сегодня двух-трех-четырех дней и были наполнены полноценными показами фильмов. Но переход в следующее десятилетие сопровождался всеобщей цифровизацией и распространением интернета, появлением смартфонов с хорошими камерами и прочими факторами, которые привели к тому, что река эксклюзивов от голливудских студий превратилась в скромный ручеек. В итоге десятые годы многим профессионалам кинорынка запомнились нехваткой подобных материалов и полноценных показов на отраслевых конвентах.

Одним из переходных моментов стала осень 2019 года, то есть время появления Международного кинорынка «Российский кинобизнес». Тогда довольно активно обсуждались различные форматы проведения встреч представителей киносообщества. В частности, Ассоциация владельцев кинотеатров прорабатывала идею Недели дистрибьюторов в Москве. Замысел заключался в том, чтобы в столице при содействии Ассоциации дистрибьюторов была проведена череда «дней прокатчиков». Возможно, даже на разных площадках, но в согласованное время, чтобы избежать ненужной конкуренции. Предполагалось, что каждый из дистрибьюторов сформирует собственный пул кинотеатров на свое мероприятие, а букер, в свою очередь, из полученных приглашений создает свое персональное расписание на период пребывания в Москве. Как мы уже знаем сегодня, довольно масштабная задумка не была реализована.

Примерно на тот же период пришлось и окончательное формирование подхода АВК к собственным деловым мероприятиям. На тот момент ассоциация регулярно проводила осеннюю конференцию «Бизнес кинотеатров» в Санкт-Петербурге, а также конференции для членов организации и приглашенных партнеров в разных городах России. Специфика данных мероприятий заключается в том, что все они имеют максимально закрытый формат – участие в них принимают только сами члены АВК и специально приглашенные гости. Как настаивает глава компании Nevafilm Олег Березин в своих публичных выступлениях, реальный результат от дискуссии между профессионалами получается только тогда, когда круг участвующих строго ограничен теми, для кого эта дискуссия предназначена. Только так, по его мнению, возникает по-настоящему доверительный диалог в условиях существующей сегодня ожесточенной конкуренции за зрителя. Наиболее открытым форматом встреч ассоциации является АВКшоу «Синемаскоп», которое проводилось в 2021 и 2023 годах на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Как указано на сайте АВК и на чем настаивают ее члены, это мероприятие – не конференция и не выставка, не деловой форум, не съезд и не Кинорынок, а именно непубличная встреча собственников и топ-менеджеров кинотеатров, в рамках которой проводится разработка стратегий и тактик развития бизнеса кинотеатров в высококонкурентных условиях рынка. В прошлом году «Синемаскоп» продлился два полных дня, за которые участники смогли обсудить и поискать пути решения наиболее болезненных вопросов отрасли: что показывать летом 2023 года, каковы последствия и перспективы работы альтернативным контентом, как удерживать зрителя в период репертуарного голода, как соответствовать закону о рекламе.

Алексей Воронков в разговоре с БК напомнил, почему ассоциация не хочет расширять состав своих мероприятий и делать их более публичными: «Мы стараемся физически ограничивать количество участников подобных мероприятий максимум до 150 человек. Нам очень важно сохранять этот формат узкопрофильным и профессиональным. К нам приезжают в основном владельцы кинотеатров, то есть те люди, которые инвестируют, вкладывают собственные средства. Когда наши участники принимают какое-то решение по итогам дискуссии, они делают это от себя как от собственников, им ни с кем не надо согласовывать это решение».

В 2020 году грянула пандемия коронавируса, и на продолжительное время индустрия в плане личных встреч встала на понятную паузу. Однако, как уже ясно из сегодняшнего дня, ни эпидемия, ни даже уход голливудских мейджоров не заставил киноиндустрию переформатироваться настолько, чтобы встречи игроков киноотрасли между собой в очном формате и показы эксклюзивных видеоматериалов потеряли свою актуальность.

В кризисном 2022 году МК «Российский кинобизнес» был проведен один раз, его посетили 532 делегата. На следующий год команда Екатерины Бордачевой провела уже два мероприятия, совокупная посещаемость которых составила две тысячи человек. На Санкт-Петербургском международном контент-форуме также наблюдается положительная динамика. В 2022-м питерский слет посетили полторы тысячи человек, а на следующий год – уже на треть больше, свыше двух тысяч участников.

ПРЕЗЕНТАЦИИ СТРИМИНГОВ

Не стоит недооценивать и презентации стримингов, которые стали в индустриальной повестке не менее регулярными и важными составляющими профессиональной картины отрасли, чем Кинорынки. Достаточно вспомнить недавнее представление проектов нового сезона онлайн-кинотеатра Wink. Тем более что сегодня каждая платформа работает в направлении производства не только сериалов, но и кинотеатральных проектов.

Со слов продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева, презентация нового сезона для любой платформы – большое имиджевое мероприятие, которое позволяет показать широкой аудитории, что производится и готовится к запуску, рассказать о своей стратегии и бренде. События такого рода крайне важны для позиционирования сервиса и продвижения контента – это позволяет расставить акценты и подготовить почву для дальнейшего маркетинга и PR. Со слов Гордеева, на презентации нового сезона Okko в августе прошлого года было полторы тысячи гостей: журналистов, актеров, продюсеров, кинопрокатчиков, представителей киносетей и других платформ, технологических партнеров, креативных компаний. По итогам мероприятия сервис получил более 600 публикаций в различных СМИ и социальных сетях. «Едва ли наше мероприятие можно считать альтернативой Кинорынкам и кинофорумам. Они нацелены на заключение партнерств между производителями, дистрибьюторами и рекламодателями, а мы при помощи презентации формируем имидж, раскрываем бренд через свой контент, – рассказывает Гордеев. – Мы приглашаем на презентацию широкий круг гостей. Каждый из нас вносит свой вклад в будущее индустрии, мы все работаем на благо зрителей, поэтому нам важно и полезно знать, что происходит друг у друга. Мы работаем практически со всеми самыми талантливыми продакшнами и продюсерами страны, и то контентное шоу, которое мы устраиваем на презентации, внушает уверенность творцам, что они трудятся в партнерстве с онлайн-кинотеатром, искренне любящим своих зрителей и художественные произведения. А у кого-то возникает желание поработать вместе, увидев, что мы по-настоящему ценим контент и прикладываем все усилия маркетинга и продукта для его доставки до зрительских глаз».

ЛУЧШЕЕ ЗАВТРА

Директор СПбМКФ Дмитрий Казуто признает, что текущее состояние контент-форумов является отражением положения всей индустрии: «Последствия идеального шторма, в который попал в первую очередь кинотеатральный прокат, конечно же, еще далеко не преодолены. Поэтому наш контент-форум пока, к сожалению, выбивается из общего позитивного тренда конгрессно-выставочной отрасли. Помимо общих с кинотеатральным прокатом проблем, а именно – последствий пандемии и резкого сокращения количества прокатного контента, у форума есть свои специфические проблемы, связанные в первую очередь с тем, что наш рынок покинули западные производители оборудования для кинотеатров, продукция которых составляла значительную часть выставки. В то же время производители из КНР и других дружественных стран до сих пор не вернулись на выставку после пандемии. И пока это не произойдет, у нас не будет шансов «догнать и перегнать» 2019 год. Тем не менее 2022 и 2023 годы самым очевидным образом показали, как люди ждали возможности встретиться, пообщаться и снова поработать вместе! Это действительно бесценно и то, ради чего стоит продолжать работать вопреки всем сложностям. В то же время коллеги – продюсеры и дистрибьюторы – при поддержке государства сделали все возможное и невозможное, чтобы перезапустить кинопрокат».

Алексей Воронков согласен с тем, что на кинофорумах в последние годы сильно пострадала выставочная часть. В то же время глава АВК выразил надежду, что рано или поздно у российской киноиндустрии сложатся отношения с китайской стороной: «Понятно, что рынок просел за последние четыре года, но я надеюсь, что и эта история восстановится. А пока можно было бы попробовать пригласить, например, китайцев. Думаю, они одни могли бы заполнить весь выставочный спектр технической продукции. Да, возможно, российский рынок не настолько объемен для них. Но в рамках какого-нибудь дипломатического сотрудничества можно было попробовать организовать подобный раунд. Сегодня существуют программы, по которым государство компенсирует участие российских производителей в зарубежных выставках. Возможно, есть подобные практики и в рамках российско-китайской дружбы».

Как замечает Дмитрий Казуто, роль конгрессно-выставочной деятельности после пандемии и особенно после 2022 года возросла как никогда ранее в современной истории: «В целом по отрасли по результатам 2023 года превзойдены все показатели 2019-го. Это становится очевидным, даже если просто посмотреть на загрузку крупнейших выставочных комплексов по всей стране, что не может не сказаться на стоимости аренды. И не случайно главным медийным событием в стране последних и ближайших будущих месяцев стала выставка-форум «Россия». Выставки и форумы вернули себе тот драйв, который, казалось, начал мало-помалу покидать отрасль даже до пандемии. Нам как индустрии еще предстоит осмыслить этот феномен». Столь позитивная тенденция позволяет надеяться, что нечто подобное произойдет и в контент-отрасли.

Максим Рогальский убежден в светлом будущем отраслевых слетов: «Пределу совершенства нет. И организация кинофорумов точно может быть лучше. Но я убежден, что Кинорынки – важная составляющая живой коммуникации с рынком, и они будут жить и процветать. Мы видим, что российская индустрия кинопроизводства быстро развивается, контентного голода не предвидится, и продюсерам и прокатчикам важно заявлять и рассказывать о своих проектах. А гостям из регионов, я уверен, не лишним будет отвлечься от ежедневной рутины и с пользой съездить в командировку. Может, отчасти я старомоден, но мне очень нравился летний Кинорынок в Сочи. Мне кажется, индустрии сейчас очень не хватает большого летнего кинофестиваля в этом городе и параллельного Кинорынка там».

Алексей Воронков считает, что существование самых разных форматов взаимодействия игроков говорит о жизнеспособности индустрии: «За последние годы в разговорах с коллегами чаще всего всплывают давние Кинорынки в Сочи, а также питерские форумы. Но важно понимать, что и московские мероприятия, безусловно, были и остаются важны. Любой подход к взаимодействию внутри рынка интересен и важен. Самое главное здесь в том, что существование каждого из этих форматов, индивидуальных презентаций в том числе, доказывает, что рынок живет. Количество кинотеатров, которые приехали и на День ЦПШ, и на День «Нашего кино», по-настоящему вселяет уверенность в завтрашнем дне. Поэтому пусть остаются Кинорынки, пусть остаются презентационные дни и прочие форматы встреч. Для любого дистрибьютора сделать отдельную презентацию очень и очень дорого. Понятно, что в рамках Кинорынка та же самая история будет стоить дешевле, поэтому спасибо компаниям за их персональные инициативы. Пусть этот формат тоже будет развиваться».

Ближайший кинорынок – «Российский кинобизнес 2024» пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» с 26 по 28 марта. Свои презентации уже подтвердили одиннадцать компаний, включая «Атмосферу кино», «НМГ Кинопрокат», «КарроПрокат», «Вольгу», Global Film. Из крупных прокатчиков мероприятие вновь пропустит «Централ Парнершип», но пребывание в статусе лидера, который приносит рынку две трети бокс-офиса, ставит компанию в понятное привилегированное положение.

В то же время, как мы отмечали выше, проведение отдельных дней презентаций – все же довольно дорогое удовольствие, поэтому для независимых игроков остается предпочтительным формат встреч всех со всеми. Что, в свою очередь, будет поддерживать интерес к кинофорумам и со стороны «новых мейджоров». Тем более не стоит забывать, что потенциал проектов крупных компаний зачастую и так бывает очевиден, а вот спящие хиты гораздо чаще можно найти в пакетах более скромных дистрибьюторов. Следовательно, для всех, кто находится в поиске контента, включая кинотеатры и стриминг-платформы, именно эти презентации и эксклюзивные материалы будут вызывать особый интерес. История кинофорумов в России на данный момент далека от завершения.

Фото: «Российский Кинобизнес»

14.03.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин