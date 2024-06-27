Кинообразование: как его получить и что делать потом

18 июня на «Ленфильме» завершилась первая сессия третьего сезона лаборатории «Ленфильм-дебют» – образовательной программы, целью которой является помощь дебютантам в доработке первых полнометражных проектов. В интенсиве участвовали десять начинающих режиссеров, прошедших всероссийский отбор. Лекторами учебного блока выступили известные режиссеры Алексей Попогребский и Марина Разбежкина, а также мастера лаборатории Александра Васнецова и Всеволод Коршунов. Также в образовательных учреждениях, в том числе кинематографических, по всей России сейчас проходят или только что завершились экзамены, зачеты и вступительные испытания. БК решил повнимательнее присмотреться к тому, какие возможности существуют у студентов и абитуриентов киновузов страны на сегодняшний момент.

НЕ ТОЛЬКО ВГИК

Лаборатория «Ленфильм-дебют» проводится при поддержке Министерства культуры РФ и является бесплатной. На первой очной сессии третьего сезона, прошедшей в период с 14 по 18 июня, участники под руководством лекторов изучали нюансы сценарного мастерства. «Первая сессия – установочная, но не только. Это знакомство ребят друг с другом и начало их коллективной работы: в обсуждении проектов принимают участие все, отмолчаться не получится, – рассказал сценарист, редактор, киновед, доцент ВГИКа и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино Всеволод Коршунов. – Мы отмотали каждую историю до первого импульса, момента зарождения замысла, чтобы понять, где в хитросплетениях интриги «шифруется» автор с его страхами и надеждами. Важно найти этот драйвер и держать его перед глазами до конца работы над фильмом. Нашему кино остро необходимы честные и свежие истории – именно этого все и ждут от дебютантов». В рамках лаборатории в дальнейшем состоятся еще две очных сессии – в сентябре и декабре, а также финальный декабрьский питчинг, на котором участники презентуют свои проекты представителям Министерства культуры РФ, российских кинокомпаний и онлайн-платформ, фондов поддержки кино. Первая лаборатория состоялась в 2022 году. Инициаторами проекта выступили тогдашний генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, а также продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также была первым руководителем лаборатории. «Ленфильмдебют» – один из ярких примеров образовательных программ, которые облегчают формирование каналов поступления в индустрию новых молодых кадров. Очевидно, что подобная инициатива является одним из ответов отрасли на те вызовы, которые ставит перед ней быстро меняющееся время.

Прежним стандартом в кинообразовании, от которого отталкивались при своем формировании альтернативные, в особенности частные инициативы в этой области, служат государственные вузы. Главным из них до сих пор является ВГИК. На протяжении более чем вековой истории самый известный киновуз страны пережил далеко не один период расцвета. С брендом ВГИКа неразрывно связаны имена Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Василия Шукшина, Ларисы Шепитько, Элема Климова, Сергея Бондарчука и многих других выдающихся отечественных кинематографистов, как выпускников легендарной школы, так и преподавателей. Однако на стыке тысячелетий по множеству объективных и субъективных причин главная киношкола страны погрузилась в довольно плачевное состояние. Наблюдатели тех лет наперебой отмечали, что преподаватели и студенты существовали, условно говоря, в совершенно разных эпохах. Первые привыкли обвинять вторых в низком уровне общей культуры и отсутствии любознательности, вторые сетовали на чрезмерную консервативность, ригидность и непонимание профессурой современного контекста. В конечном счете в сознании, по крайней мере, части кинематографистов ВГИК стал символом одновременно и великого прошлого нашего кино, и несовпадения преподаваемого с актуальными требованиями индустрии. Статус ВГИКа сам по себе бесспорен и очевиден, но вопрос, насколько он является ультимативным первым выбором для молодых людей, решивших посвятить себя кинематографу, тоже существует. Альтернативные образовательные проекты, созданные уже в новом веке, не без оснований заявляют, что условия обучения в них лучше отвечают вызовам времени. Примерами таких проектов могут служить киношкола с говорящим названием «Индустрия», созданная киностудией «Водород» в сотрудничестве с Федором Бондарчуком, Московская школа кино, Институт кино НИУ ВШЭ и ряд других учебных заведений.

МШК, позиционирующая себя как самую технологичную киношколу в России и как лидера изменений в сфере российского кинообразования, появилась в 2012 году. Согласно ее рекламной брошюре, 85% выпускников заведения начинают работать в индустрии кино или в создании видеоконтента. Как рассказала БК директор МШК и глава первого в России университета креативных индустрий Universal University Мария Ситковская, в школе обучают всем кинопрофессиям – всего абитуриентам предлагается более 35 программ, включая такие популярные, как режиссер, актер, продюсер, оператор, режиссер монтажа, звукорежиссер. Кроме основных программ, регулярно запускаются короткие интенсивы, чтобы студенты освоили конкретные технические навыки или расширили специализацию. Есть, например, программы по цветокоррекции, монтажу трейлеров, раскадровке. Как не сложно догадаться, самый большой конкурс – на режиссуру: в среднем 13 человек на место. Но в школе стараются развенчивать миф о том, что режиссер – единственный значимый человек в кинопроизводстве: «Мы постоянно говорим о том, что индустрия нуждается в историях, поэтому нам нужны сценаристы и шоураннеры; в людях, которые привнесли бы свой взгляд в художественный мир кино, поэтому мы учим художников-постановщиков, художников по костюму, художников по гриму. Также индустрия нуждается в понимающих новые реалии производства продюсерах и редакторах. В общем, нельзя выделить какое-то одно направление, – говорит Мария Ситковская.

«Конкурс на нашу образовательную программу «Актер» растет с каждым годом. Если в 2022-м было пять человек на место, то в этом году конкурс вырос до 33 человек. В этом году мы получили пять бюджетных мест, а также у нас есть скидки в 50, 25, 20, 15 процентов, – рассказала разработчик и руководитель программы подготовки актеров Института кино НИУ ВШЭ, декан актерского факультета Университета штата Калифорния в Фуллертоне, профессор Светлана Ефремова. – Преимущества нашей программы «Актер» в том, что мы предлагаем нашим студентам весь спектр образовательных практик актерского мастерства, которые сейчас существуют в мировой киноиндустрии и активно используются самыми известными и профессиональными актерами в мире. Мы предлагаем как российскую классическую программу подготовки актеров, существующую сегодня в театральных и киновузах страны, так и уникальные предметы, которые никогда раньше не были включены в программу высшего образования России, а представлены впервые только в нашем Институте кино – это актерские техники и методы известных педагогов Голливуда, Шотландии, Европы, Японии. Например, техника Сэнфорда Майзнера – это самая востребованная техника актерского мастерства у голливудских артистов. «Сарафанное радио» стало нашим основным инструментом информирования будущих абитуриентов, так как все они общаются с нашими студентами, ходят на экзаменационные показы, следят за жизнью программы и Института кино в наших социальных сетях. Начался тот период, когда к нам идут целенаправленно, а не по остаточному принципу».

МШК с самого основания позиционировала себя индустриальной школой, подчеркивает Мария Ситковская: «Все программы, от «Продюсирования», которую мы запустили в 2012-м, до «Редактора в кино» в 2023-м, ориентированы на то, чтобы закрыть боли индустрии. Например, мы поняли, что в последние два года маркетинг кино и сериалов сильно изменился, и открыли набор на программу по маркетингу, куратором которой стала Александра Геллер. Здесь за два месяца будущие специалисты понимают, как работать в новых реалиях и как устроен рынок прямо сейчас. Отличительная особенность МШК – способность идти в ногу со временем, трансформируясь вместе с киноиндустрией. Российская индустрия растет, и ее запросы в целом, а не отдельных цехов, растут вместе с ней. Поэтому нашу школу мы развиваем как экосистему, где студенты бок о бок работают со своими будущими коллегами, понимая весь объем и сложность процесса кинопроизводства».

Похожим образом позиционирует себя Институт кино НИУ ВШЭ, который впервые принял студентов в 2022 году. Как указано на сайте Высшей школы экономики, в основу специально разработанного синтетического курса положен лучший отечественный и зарубежный опыт кинопроизводства и преподавания, в нем задействованы наиболее актуальные практики российского и заокеанского кинообразования, а все привлеченные преподаватели драматургии, режиссуры, мастерства продюсера – действующие практики киноиндустрии, прошедшие специальную подготовку. Подчеркивается, что выстроенная система дает возможность студентам лично продемонстрировать свои способности перед ведущими специалистами и руководителями продюсерских компаний, телеканалов, онлайн-платформ, а прочная связь с киноиндустрией и практика на реальных проектах обеспечивают наилучшие возможности трудоустройства по окончании Института кино.

Привлекает внимание то, как современные киношколы сознательно делают упор не просто на самые передовые обучающие практики, а именно на интеграцию студентов в профессиональное сообщество. Дескать, ученики постоянно взаимодействуют с кинопроизводителями через питчинги, стажировки и прочее. Такая установка рискует создать иллюзию простоты входа в профессию, которая затем, по словам одного пожелавшего остаться анонимным выпускника, оборачивается реальными сложностями: «Все киношколы и бесчисленные частные курсы прямо или косвенно декламируют, что, потратив существенные деньги и отучившись на сценариста или режиссера три месяца, год или два года, ты станешь упакованным специалистом, которого все только и ждут. Это не так. Школа, какой бы хорошей по преподавательскому составу она ни была, просто не способна превратить человека не из индустрии в неотъемлемую ее часть за такой чисто символический срок. В лучшем случае абитуриент разучит минимальную базу и будет в состоянии написать пилот сериала (но это все еще не автор, имеющий знания, навыки и способности довести до финала восьмичасовой сезон), в худшем – результатом всех инвестиций остается короткометражка. Наверное, этого можно было бы избежать, подняв планку отбора с абсолютных новичков до тех, кто уже владеет базовыми принципами драматургии, и тем самым сделав киношколы институтом повышения сценарного мастерства. Но такой подход требует иных усилий, существенно сужает воронку входа и уже не соответствует коммерческой бизнесмодели». Наш анонимный собеседник считает, что, несмотря на большие шаги в развитии кинообразования, продюсеры до сих пор продолжают изнывать от кадрового дефицита, а сами недоученные кадры продолжают выплескивать на продакшны кратно больший объем некондиционных текстов, сталкиваются с бесконечными отказами и вместо повышения своих навыков застревают во фрустрации и убеждении, что «двери открыты для своих».

Опрошенные нами эксперты не согласились с подобной оценкой состояния дел в отрасли. «Ни один из киновузов, в которых я работал, не обещает абитуриенту и студенту автоматического входа в индустрию. Профессии, если ты хочешь овладеть ею серьезно, нужно учиться всю жизнь. И ни одно образование не дает уже полностью «упакованного» специалиста. С начинающим автором, каким бы талантливым он ни был, нужно работать, – считает Всеволод Коршунов. – Кинообразование предполагает разные траектории. Для кого-то это получение новой профессии, для кого-то – апгрейд уже наработанных навыков, для кого-то – поиск себя и своего пути».

Преподавателю МШК вторит директор Института кино НИУ ВШЭ, генеральный директор канала СТС Александр Акопов: «Мы не создаем иллюзий того, что выпускник высшего учебного заведения на момент его окончания готов снимать кино самостоятельно. Хотя, может быть, один-два человека и могут это делать. Но мы ясно даем понять, что основная задача студента заключается в том, чтобы освоить азы кинематографических профессий и получить окошко в индустрию. Чтобы люди, которые будут нанимать его на работу, точно понимали, на что способен этот человек. Во-вторых, еще до поступления мы объясняем, что никакого «я хочу снять кино, дайте мне все» у студента не будет до тех пор, пока он не докажет свою профпригодность в реальном процессе. Поэтому мы объясняем всем, что их задача – не придумать проект, на который какой-нибудь сумасшедший даст денег, а потом пятнадцать лет ждать, когда это произойдет. Такие иллюзии мы тоже не поддерживаем у студентов. Мы говорим, что на выходе из высшего учебного заведения им необходимо подключиться к любому реальному производственному процессу, разработке, написанию сценария в любом качестве. Хоть кофе носить».

По мнению продюсера Владислава Пастернака, современное состояние системы кинообразования адекватно уровню развития киноиндустрии: «Проблема не в кинообразовании, а в мироустройстве в целом. Ректор может быть чуть лучше или чуть хуже, но нет ни в одной кинематографически развитой стране мира такого, чтобы огромное количество выпускников киновузов и киношкол попадало в индустрию на те должности, которым училось, сразу после обучения. Вообще в этой сфере нет и, думаю, не будет прямой связи между образованием и профессией, особенно когда мы говорим о звездах, чьими примерами пишется и актуальный кинопроцесс, и история кино. Достаточно посмотреть, сколько у нас актеров из КВН, режиссеров из каких-то других профессий, продюсеры почти поголовно самоучки. Почему? Потому что образование дает знания и ряд навыков (актуальных на момент форсирования программы обучения, но вовсе не факт, что актуальных к моменту выпуска), но не дает тех качеств, которые нужны претенденту или востребованы работодателем. А это качества уже не профессиональные, а личные, это мировоззрение. Не говоря уже о медийности и репутации – на это точно нужно время».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА ВХОДА

Чуть меньше проблем входа в профессию существует в случае технических, не творческих специальностей. Последними активно занимается Школа кино Свердловской киностудии, которая может служить примером регионального образовательного центра, не менее успешного в сравнении со столичными инициативами. ШК СК работает с момента перезапуска одноименной киностудии в 2021 году. Курсы Свердловской киношколы работают по субсидии Министерства культуры РФ и являются бесплатными. Школа функционирует в формате курсов и семинаров для второго состава съемочной группы. Сейчас обучается уже четвертый поток. Руководитель департамента образования Свердловской киностудии Екатерина Самарина подчеркивает, что школа не готовит режиссеров, художников-постановщиков, операторов-постановщиков и иных представителей творческих кинопрофессий. Она обучает именно специалистов второго состава, выпускает ассистентов практически всех цехов, которые требуются на съемочной площадке. Причем каждый год отбирается четыре-пять специальностей таким образом, чтобы направления не повторялись. Со слов Самариной, примерно 30% выпускников школы остаются в индустрии: «Мы учим не для того, чтобы расширить чей-то кругозор, а для того, чтобы подготовить кадры для самих себя – это очень корыстная цель в данном случае. Наша главная цель – именно практика, чтобы наши выпускники сначала практиковались, а потом работали на проектах Свердловской киностудии и также на тех проектах, для которых наша студия является производственной базой. Студенты могут сразу все увидеть, потрогать руками, почувствовать, потренироваться, и потом уже готовыми выйти на съемочную площадку работать. Их выпускной работой становятся съемки настоящего короткометражного фильма – выпускники проводят на съемочной площадке три-четыре смены, а первый состав съемочной группы приезжает из Москвы или Санкт-Петербурга – это опытные кинематографисты».

Мастера курсов Свердловской киношколы – преподаватели-практики с достаточным опытом, действующие в отрасли кинематографисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Самарина подчеркивает, что проводится такой же серьезный отбор преподавателей, как и студентов: «Преподаватели, которых мы задействуем в обучении, как правило, проживают в Москве. Для них работа в нашей школе – своего рода экспедиция. Они буквально между съемками выкраивают время, чтобы приехать к нам и провести интенсив по своей специальности. Для каждого из них это всегда выбор – войти в новый кинопроект или поехать преподавать в Школе кино Свердловской киностудии. Мы очень рады, что есть достаточно специалистов, которые готовы отдать предпочтение работе у нас».

Со слов Самариной, конкурс на поступление стабильно держится в районе пяти-шести человек на место, в зависимости от специальности. В то же время за последние два года он немного снизился: «Мы связываем это с тем, что наша целевая аудитория и наш рынок имеют свою емкость. Мы ждем именно тех, кто хочет работать дальше в кино и готов связать свою жизнь с киноиндустрией. Понятно, что людей, которые не только хотят, но и способны это сделать (оставить прошлую работу, изменить образ жизни), ограниченное количество. Те заявки, которые мы получаем, их сейчас меньше по количеству, но они выше по качеству. Мы доносим до своей целевой аудитории, что мы не просто предоставляем дополнительные знания для общего развития, а это прикладные навыки, которые дают возможность начать работать по новой профессии».

Актуальность подготовки специалистов второго состава съемочных групп для продакшнов в текущих условиях подтвердила и Мария Ситковская: «Мы думаем открыть программы, чтобы обучать специалистов второго юнита. Это помощники режиссера, реквизиторы, гаферы и другие профессионалы, которые сейчас очень нужны на киноплощадках. Мы понимаем, как важно привлекать в кино молодых ребят, поэтому начали смотреть в сторону программ среднего профессионального образования. Еще мы продолжаем активно развивать программу высшего образования «Кинопроизводство», которая построена в соответствии с лучшими российскими и международными практиками кинообразования, но при этом учитывает особенности киноиндустрии в России сегодня. Это единственное в России долгосрочное кинообразование, где студенты получают сразу две специальности в дипломе, попробовав себя в шести кинопрофессиях – режиссер, оператор, продюсер, звукорежиссер, монтажер, художник-постановщик».

Екатерина Самарина отдельно отметила две наиболее яркие проблемы кинообразования сегодняшнего дня – высокая стоимость самих образовательных услуг и нехватка преподавателей. По ее мнению, у первой есть объективные причины. Если давать достойную практику, то есть проводить обучение таким образом, чтобы люди сразу могли выходить на съемочную площадку, а не только знать теорию, то требуется современное оборудование в собственности или хотя бы его аренда, что стоит немалых денег. Особенно это справедливо в отношении технических специальностей.

Что касается нехватки мастеров, то нюанс в том, что далеко не каждый даже самый лучший практик может быть хорошим педагогом. «Не каждый может передать собственный опыт так, чтобы студенты могли его воспринимать. Мы тратим много усилий, чтобы найти не просто профессионалов по конкретному профилю, а еще и тех, кто сможет заинтересовать, передать свои навыки, понятно все объяснить и не бросить своих выпускников после обучения – это тоже важный момент. Когда наши студенты выпускаются, все чаты, которые мы создаем на время обучения, остаются жить – это метод для живого общения, для поиска работы в проектах, просто для ответов на вопросы по специальности. Это тоже очень важно. Мастер должен быть мастером для своих студентов не только на период обучения, но и оставаться наставником в профессии и дальше», – подчеркивает Самарина.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Взаимодействие индустрии и кинообразования постоянно усложняется, и в последние годы все большее влияние на процесс обучения новых кадров оказывают онлайн-платформы. Нельзя однозначно сказать, что стриминги вкладываются в рост числа рабочих рук напрямую. Но количество различных инициатив с их участием, стимулирующих расширение пространства индустрии, постоянно растет. Например, в апреле стало известно о соглашении «Кинопоиска» и Института кино НИУ ВШЭ, согласно которому первый будет предоставлять второму доступ к работе на своих проектах. В рамках сотрудничества стриминг взамен получает возможность приглашать выпускников и студентов Института кино НИУ ВШЭ раньше других работодателей.

В свою очередь МШК вместе с ведущими кинокомпаниями, в число которых наряду с 1-2-3 Production, «Лунапарк» и «Марс Медиа» входит сервис Okko, каждый год открывает конкурс грантов на программу «Шоураннер». По данной программе студенты учатся управлять полным циклом создания сериала – от идеи до готового проекта. Индустрия нуждается в новых идеях и взглядах, поэтому продакшны охотно оплачивают обучение победителям конкурса, а продюсеры этих компаний выступают их менторами. «Мы рады, что гранты удается открывать и на обучение самым разным профессиям. Например, совсем недавно мы запустили конкурс грантов на обучение монтажу трейлеров с Trailer Cola, в котором приняли участие больше ста человек. А еще в этом учебном году мы объявим гранты на программы «Новый DOC» и «Звукорежиссура и саунд-дизайн», – говорит Мария Ситковская.

Екатерина Самарина рассказала, как Школа кино Свердловской киностудии в прошлом и позапрошлом годах работала в коллаборации с платформой Start. Был проведен конкурс, который назывался «Быстрый Start». В рамках конкурса платформа предлагала режиссерам-сценаристам побороться за бюджет в пределах 1 млн рублей, чтобы снять свой первый игровой короткометражный фильм. СК вкладывала в проект оставшуюся часть бюджета и привлекала к работе второй состав съемочной группы – это были, разумеется, выпускники ШК СК. Таким образом, совместно были сняты выпускные короткометражные игровые фильмы. В итоге победители конкурса стали режиссерами картин «Бернаки» и «Разъезд», поработав с более опытными кинематографистами. Сейчас эти ленты готовятся к цифровому прокату в онлайн-кинотеатре Start.

Кроме потокового вещания, еще одной точкой роста образовательной сферы остается международная кооперация, пусть и на сравнительно непривычных на данный момент условиях и территориях. Например, как известно, та же МШК всегда ориентировалась на лучшие учебные заведения мира, являясь частью Universal University, первого в России университета креативных индустрий. Последние двадцать лет в Universal University собирали передовую мировую экспертизу в области креативного образования и заземляли ее на российской почве. В разное время организация сотрудничала с ведущими вузами Европы, Азии, Великобритании и США. В последние годы наступила эпоха партнерств с коллегами из наиболее дружественных стран Азии. Как считает Мария Ситковская, у удачных локальных проектов всегда есть перспективы выхода за рубеж, каким бы ни был общемировой контекст – это особенность любых креативных индустрий: «Недавно мы вместе с Центром развития креативной экономики АСИ встретились с коллегами из Национальной корпорации развития кино Индии, Гильдии продюсеров Индии и других продюсерских центров, чтобы обсудить совместные проекты в области копродакшна и кинообразования. Они дадут возможность вырастить новое поколение кинематографистов России и Индии, которые будут понимать аудиторные предпочтения обеих стран и смогут активнее производить кино совместно. И, конечно, мы продолжаем проектировать программы, которые не ограничивались бы российским опытом, а также сотрудничать с культурными центрами Португалии, Израиля и других стран».

НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ УЧИТЬСЯ

Бум стримингов, пандемия с ее повышенным потреблением медиаконтента из дома, уход мейджоров – все эти факторы на протяжении нескольких лет заставляли индустрию говорить о контентном голоде. В какой-то момент игрокам рынка стало ясно, что у этого голода есть очевидная причина – это острая нехватка кадров, причем самых разных. Она же во многом прямо сейчас влияет на бешено растущую стоимость производства.

Во многом решение возникшей задачи лежит в области кинообразования, и БК обязательно еще вернется к этой теме. Достаточно только задуматься, насколько уникальным и специфичным является образование в сфере анимации (о чем рассказывал в своем недавнем интервью БК руководитель «Суздальфеста» Александр Герасимов) или насколько разнообразными могут быть профессии, косвенно связанные с производством кино, чтобы понять: этого материала явно недостаточно для полноценного понимания всех связанных с данной сферой нюансов. Но инициировать этот разговор важно уже сейчас, чтобы рынок не задохнулся от нехватки кадров, а сами кадры, в том числе будущие, лучше могли понять, какое образование и для чего им нужно.

Фото: пресс-служба «Ленфильм-дебют»

27.06.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин, Вероника Скурихина