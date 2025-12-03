Официальная касса России: письмо с фокусами

Триквел франшизы ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА на третьем уикенде заработал 226 млн рублей, показав минимальное в топ-10 снижение сборов на 37,5%. Общая касса проекта достигла 1,375 млрд. Фильм Рубена Фляйшера поднялся на седьмую строчку самых успешных релизов текущего года, оставив позади АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС (1,220 млрд) и КРАКЕНА (1,133). Число проданных билетов достигло 2,550 млн и приближается к показателям предыдущих частей франшизы по итогам трех уикендов: 2,599 млн у первой картины и 3,358 млн у второй. Средняя посещаемость оказалась максимальной в десятке – 22 человека на сеанс.

Со второй строчки стартовала семейная комедия ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ. Фильм Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького с Наталией Орейро освоил за первые выходные 45,7 млн рублей и привлек в кинотеатры 114 тысяч зрителей. Картина заметно превзошла показатели таких премьер 2025 года, как СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (28,7 млн рублей и 86 тысяч зрителей) и МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (27,2 млн рублей и 65,9 тысяч зрителей).

Сборы сказки МАША И МЕДВЕДИ сократились на 48,4% и составили 41,2 млн рублей. Суммарно лента с Виталией Корниенко освоила 130 млн рублей, достигнув тотала фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (130 млн) с Евой Смирновой и превзойдя итоговые сборы СЕМЕЙНОГО ПРИЗРАКА (109 млн рублей). Число зрителей увеличилось до 347 тысяч.

Фантастическая драма АВИАТОР на второй неделе потеряла 50,3% своей кассы и заработала 39,2 млн рублей. Копилка экранизации романа Евгения Водолазкина увеличилась до 139 млн рублей. Это больше тотала отечественного триллера ВНИЗ (120 млн рублей). Число проданных билетов на фильм Егора Кончаловского достигло 307 тысяч человек.

С пятой строчки стартовал триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. За первые выходные картина заработала 37,8 млн рублей и привлекла 62 тысячи человек. Фильм с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс обошел по стартовым показателям СУБСТАНЦИЮ (27,7 млн рублей и 54 тысячи зрителей) и МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (17,5 млн рублей и 39 тысяч зрителей), но уступил АНОРЕ (55,5 млн рублей и 105 тысяч зрителей) и ОДНОМУ ЦЕЛОМУ (38,8 млн рублей и 76 тысяч зрителей). Для кинокомпании «Про:взгляд» это второй по успешности старт после японского триллера ВЫХОД 8 (42,9 млн рублей и 85 тысяч зрителей), также выходившего в этом году.

Генеральный директор «Про:взгляда» Татьяна Долженко объясняет успех релиза четким позиционированием событийности и бренда проекта. «С фильмом УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ мы имеем дело с традиционным набором, формирующим спрос: снято в США, громкие имена голливудских актеров (многомиллионная фан-база), уникальность их романтического дуэта, имя Мартина Скорсезе, которое фигурировало на афишах и в промо (он продюсер и идейный вдохновитель картины), манкое название, каннский и оскаровский флер, именитый оператор, культовое в определенных кругах имя режиссера и так далее. Так что мы позволили себе выкрутить событийность на полную мощь и наслаждаться этим», – рассказывает она.

Сказка ГОРЫНЫЧ потеряла на шестой неделе 38,9% сборов и заработала 36,1 млн рублей. Общая касса фильма с Александром Петровым достигла 1,499 млрд рублей. По динамике сборов фэнтези по-прежнему опережает графики байопика ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (1,462 млрд рублей) и фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,337 млрд рублей) за аналогичный период. Ленту посмотрело 3,977 млн человек. Среди фильмов компании «Вольга» это второй результат по посещаемости после ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (4,048 млн зрителей) Гая Ричи.

Еще одна сказка ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ пополнила копилку на 30,6 млн рублей. Фильм со Светланой Ходченковой заработал в совокупности 225 млн рублей, превысив тотал семейной комедии ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (189 млн).

Военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ начала работу с восьмого места. Лента продюсера Игоря Угольникова заработала 28,3 млн рублей, уступив более драматическим аналогам этого года ВОЙНА И МУЗЫКА (40 млн рублей и 98,8 тысяч зрителей) и ГРУППА КРОВИ (73,9 млн рублей и 179 тысяч зрителей). Новинку посмотрело 73 тысячи зрителей. Средняя посещаемость составила 7 человек на сеанс, это самый низкий показатель в топ-10.

Военный триллер АВГУСТ не покидает десятку лучших уже десять недель. Юбилейный уикенд принес картине еще 24,2 млн рублей. Ровно такую же цифру на аналогичном сроке брал приключенческий экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (24,2 млн), больше зарабатывали только ЧЕБУРАШКА (32,9 млн рублей) и АВАТАР (47 млн в СНГ). Касса проекта увеличилась до 1,537 млн рублей, число зрителей достигло 3,535 млн.

Отечественная комедия ПО-БРАТСКИ замкнула топ-10. Фильм со звездой «Женского стендапа» Варварой Щербаковой освоил 17,5 млн рублей, выступив на уровне ближайших аналогов АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (18,3 млн) и ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (17,1 млн).

Также в прокат вышли турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (12-е место, 15,6 млн рублей и 29,6 тысяч зрителей), мультфильм ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО (14-е место, 14,3 млн рублей и 35,3 тысячи зрителей), криминальная комедия КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ (16-е место, 9,9 млн рублей и 19,7 тысяч зрителей) и хоррор АСТРАЛ: 13 ИНКАРНАЦИЙ ЗЛА (17-е место, 6,8 млн рублей и 14,9 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 634 млн рублей, с учетом стран СНГ – 816 млн. Это на 26,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла третья часть ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА.

Фото: кадр из фильма ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

03.12.2025 Автор: Вероника Cкурихина