Официальная касса России: ветер с моря дул

Исторический эпик ЗЛОЙ ГОРОД отстоял свою позицию в топ-10. По итогам второго уикенда лента Константина Буслова заработала еще 99,9 млн рублей при небольшом падении сборов на 28,1%. Это значительно лучше, чем было у аналогичного проекта ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (-46,9%), но несравнимо с успехом СЕРДЦА ПАРМЫ (-5,2%). Общая касса фильма составила 275 млн рублей.

Со второй строчки стартовала романтическая комедия ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ с турецкими звездами в главных ролях. Это уже второй проект с начала года, делающий ставку на фанбазу турецких сериалов и, в частности, хита «Постучись в мою дверь». Сборы фильма с Ханде Эрчел за первые выходные составили 82 млн рублей. Это меньше, чем привлек ее коллега Керим Бюрсин работой ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (102 млн). Среди зарубежных мелодрам «Вольги» приключения бизнес-леди на диком пляже выступили на уровне четвертой части популярной серии ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (85,3 млн).

«Когда мы начали работу над промо фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ, то было непросто определиться именно с прогнозом бокс-офиса, прежде всего, потому что прямых аналогов турецкому контенту на рынке не было, – рассказывает исполнительный директор «Вольги» Яна Полегаева. – Ожидания корректировались по мере того, как мы всей командой постигали мир турецких фильмов и сериалов. По результатам уикенда мы видим, что релиз получился гибридным: несмотря на высокие показатели стартового дня и невероятно быструю продажу билетов на зрительскую премьеру, что характерно для так называемых фанатских релизов, выходные также показали стабильный интерес более широкой женской аудитории. Приезд звезд обеспечил релиз большим объемом вирусного контента в соцсетях, что помогло привлечь зрителей вне «фанатского ядра». На дате фильм выделялся яркой картинкой солнечных пляжей Турции, красивыми главными героями в исполнении известных актеров Ханде Эрчел и Барыша Ардуча, а также смесью романтики и юмора».

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывался голливудский блокбастер МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, составила 49,4 млн рублей. Это на 23,7% ниже сборов прошлой недели.

На четвертом месте оказалась еще одна новинка недели, военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА. Фильм Сарика Андреасяна заработал 40 млн рублей, обойдя стартовые показатели таких аналогов, как БЛИНДАЖ (26,2 млн), ПЕРВЫЙ ОСКАР (31,6 млн) и 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (38,4 млн).

«По фильму ВОЙНА И МУЗЫКА мы в принципе не делали никаких прогнозов. К этому проекту вообще неприменим бизнес-подход, просто потому что мы считали своим долгом создать это кино и вообще не думали про деньги, – признается продюсер картины Гевонд Андреасян. – С 2016 года мы работали над сценарием картины, и каждый год откладывали средства, чтобы в какой-то момент приступить к съемкам. Съемки длились более двух лет только по причине того, что мы постоянно старались распределить ресурсы так, чтобы не навредить компании и бизнесу, потому что этот фильм не про бизнес. Очень верим в «сарафан» и знаем, что картина будет спокойно работать и зрители будут приходить на нее в кино. Точно уверены, что фильм в дальнейшем обретет большую народную любовь. Мне кажется, ВОЙНА И МУЗЫКА привлекает зрителей тем, что проект не похож на другие военные картины. Он рассказан абсолютно с другого ракурса – через творчество, искусство, музыку, через музыкантов, учителей. При этом говорит о самых важных ценностях – о долге, родине, любви к близким. Хотя в отечественном кинематографе очень сложно кого-либо удивить военным фильмом, но повествование данной картины имеет свою свежесть».

На пятом и шестом местах продолжают работать новогодние соперники ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Похождения бравого богатыря всего на 45 тыс рублей опережают сборы приключений маленькой Элли на шестом уикенде: 30,807 млн против 30,762 соответственно. Суммарно приквел богатырской франшизы заработал 2,7 млрд и занял девятое место среди самых кассовых российских релизов. Экранизация сказки Александра Волкова расположилась на четвертой строчке этого рейтинга с суммой в 3,3 млрд.

Новая комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ оказалась на седьмой позиции. Фильм о будущем неравном браке освоил за первый уикенд 26,6 млн рублей. Это близко к показателям таких недавних аналогов, как МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн), ЛОТЕРЕЯ (27,6 млн) и ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (28,1 млн). В топ-10 этот релиз стал худшим по посещаемости: 8 человек на сеанс.

С выходом сильного конкурента с третьего места сразу на восьмое рухнула комедия ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. Турецкий римейк прибавил к своей кассе еще 20 млн рублей, а суммарно заработал за три недели 223 млн и максимально приблизился к тоталу прошлогодней комедии БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (239 млн).

Эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА уверенно держится в топ-10, заработав за четвертый уикенд 18 млн рублей. Общая касса фильма с Николь Кидман составила 222 млн рублей. Лента опередила график недавних арт-мейнстрим проектов ЕРЕТИК (203 млн после четвертого уикенда) и АНОРА (173 млн за аналогичный период).

На десятом месте оказалась биографическая драма СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ со сборами в 18 млн рублей. Французская лента выступила на уровне другого байопика МАДАМ КЛИКО (17,4 млн) и заметно превзошла стартовые сборы таких картин, как МОДИ. ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (11 млн), БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (12,1 млн) и МАРИЯ (10,5 млн).

Также в прокат вышли экранизация книжного бестселлера ДЕТИ ЛЕСА (13-е место, 12,3 млн), молодежная мелодрама ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (14-е место, 10,7 млн рублей), испанский мистический хоррор ВОПЛЬ (15-е место, 7,7 млн), комедия с Кузьмой Сапрыкиным и Алиной Алексеевой МЫ РОЖАЕМ (19-е место, 6,3 млн) и камбоджийский фильм ужасов СИНИСТЕР: ОБИТЕЛЬ ЗЛА (20-е место, 5,7 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 508 млн рублей, с учетом стран СНГ – 534 млн. Это на 10,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 27,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате продолжала лидировать экранизация МАСТЕР И МАРГАРИТА.

Фото: кадр из фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ

12.02.2025 Автор: Вероника Скурихина