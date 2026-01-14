Официальная касса России: три кассовых богатыря

Лидером «новогодней битвы» стал сиквел ЧЕБУРАШКИ. За первый праздничный уикенд фильм освоил 2,363 млрд рублей и привлек на свои сеансы 4,336 млн зрителей, установив рекорд по обоим показателям. Во второй праздничный уикенд проект потерял 46%, пополнив кассу на 1,273 млрд рублей. Эту сумму обеспечили 2,454 проданных билетов. Всего за 11 праздничных дней проект производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, телеканала «Россия» и студии «Союзмультфильм» освоил 4,971 млрд рублей и имеет высокие шансы превзойти тотал первого ЧЕБУРАШКИ (6,793 млрд рублей). Суммарно он привлек на сеансы 9,328 млн зрителей. Это шестое место за всю историю российского проката. Лидером по посещаемости остается первый ЧЕБУРАШКА (22,449 млн зрителей). За аналогичный период фильм 2023 года набрал 3,3 млрд рублей и 10,4 млн зрителей. Новинка опережает график предшественника по сборам на 52%, но при этом отстает на 1,1 млн проданных билетов, или 12%. Средняя посещаемость в праздничные дни составила 68 человек на сеанс. Это самый высокий показатель в топ-10, но меньше, чем было у первой части (95 человек на один сеанс).

Генеральный продюсер фильма и студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян отметил, что результат «новогодней битвы» превзошел ожидания команды, и поделился с БК секретом феноменального успеха уже второй картины о приключениях неизвестного науке зверя. «Чебурашка – один из самых сильных и узнаваемых национальных брендов, с которым у зрителей разных поколений уже сформирована устойчивая эмоциональная связь. Наша задача заключалась не только в том, чтобы возродить интерес к герою, но и сделать его актуальным для современной аудитории. Фильм изначально создавался как семейная история, одинаково работающая для детей и взрослых. В сочетании с современной визуальной формой, масштабом постановки и проработанной драматургией это позволило ЧЕБУРАШКЕ стать проектом, объединяющим поколения и выделяющимся на фоне других релизов», – пояснил продюсер.

Все праздники вплотную друг к другу работали ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО. Фильм по произведениям Эдуарда Успенского обошел картину по мотивам сказки Алексея Толстого на 1,2% по выручке (2,092 млрд против 2,067 млрд рублей) и на 6,5% – по количеству зрителей (4,106 млн против 3,856 млн). Снижение сборов во второй уикенд составило примерно равные 49% и 50% соответственно. По средней посещаемости сильнее было ПРОСТОКВАШИНО – 50 против 45 человек на один сеанс. В Москве бόльшим спросом пользовался БУРАТИНО – 262 млн против 192 млн человек. Обе новинки уступили прошлогоднему новогоднему релизу ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (2,619 млрд рублей и 5,424 млн зрителей за восемь праздничных дней). Кроме того, картины обошли по кассе, но немного проиграли по зрителям январским сказкам ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (1,919 млрд рублей и 4,126 млн зрителей за восемь праздничных дней) и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (1,958 млрд рублей и 5,134 млн зрителей).

Генеральный продюсер фильма, директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки отмечает, что в «новогодней битве» немалую роль сыграли маркетинговые стратегии. «Рекламная поддержка со стороны «Газпром-Медиа Холдинга» в этом смысле действительно уникальна, и здесь я могу позволить себе быть нескромной. Сегодня на рынке только мы можем предлагать такой масштаб и такую гибкость. Мы можем одновременно менять айдентику каналов под конкретный фильм. Мы можем «перебрендировать» погодные блоки и превратить их в часть рекламной кампании, как это было с ПРОСТОКВАШИНО на ТНТ. Когда маркетинг выстроен компетентно, результат способен превосходить даже самые осторожные, а иногда и субъективные ожидания», – рассказала она.

На старте отлично показал себя голливудский триллер ГОРНИЧНАЯ, очевидно ставший ответом за запрос зрителей посмотреть в кинотеатрах не только семейное и сказочное кино. Фильм с Сидни Суинни и Амандой Сайфред освоил за вторую праздничную четырехдневку 134 млн рублей, а его сеансы посетило 185 тысяч человек. Это заметно выше показателей схожих проектов, МАТЕРИАЛИСТКА (93,5 млн рублей и 158 тысяч зрителей) и ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (70 млн рублей и 117 тысяч зрителей).

Традиционный для новогодних каникул мультфильм студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ вышел в прокат в конце прошлого года и на третьей неделе освоил 75 млн. За праздничные дни проект заработал 316 млн рублей и привлек 668 тысяч зрителей, что значительно меньше предыдущей части, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (615 млн рублей и 1,757 тысяч зрителей за восемь праздничных дней), но немного больше, чем было у выходившей в прошлом году анимационной ленты ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (252 млн рублей и 600 тысяч зрителей).

Лирическая комедия ДОБРЫЙ ДОКТОР стартовала с шестой строчки и заработала 46,8 млн рублей. Это близко к показателям схожих по жанру релизов ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (45,7 млн рублей) и ПЛАГИАТОР (42,2 млн). Средняя посещаемость на сеанс фильма с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком составила 13 человек на сеанс, это самая низкая цифра в топ-10.

За четыре недели присутствия в прокате новогодний альманах ЕЛКИ 12 освоил 737 млн рублей. Падение сборов на четвертом уикенде составило критические 71,9%, поэтому с большой вероятностью новой части франшизы уже не догнать результат прошлогоднего фильма с участием турецкой звезды Бурака Озчивита (1,155 млрд рублей после четырех уикендов). Большой разрыв между частями и в количестве зрителей: 1,435 млн в 2026 году против 2,336 млн в 2025.

Уверенно держится в десятке лучших ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. По итогам 11 праздничных дней фильм Рубена Фляйшера освоил 113 млн рублей, увеличив свою общую кассу до 1,903 млрд. А число зрителей достигло 3,435 млн. Это на 13% больше, чем было у первой части франшизы (3,042 млн в СНГ), но на 14,7% меньше показателей сиквела (4,025 млн). Средняя посещаемость на сеанс во время каникул составила 33 человека, это лучший результат после тройки участников «новогодней битвы».

Новый хоррор СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ заработал за стартовый уикенд 23,6 млн рублей, что довольно близко к цифрам проекта ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (26,4 млн), который компания «Экспонента Фильм» так же выпустила в прокат 9 января в прошлом году.

Топ-10 по итогам второго уикенда года замыкает еще один хоррор ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ, стартовавший 1 января. Праздники принесли австралийскому фильму 68,6 млн рублей, а посмотрело его 114 тысяч зрителей. В прошлом году прокатчик World Pictures выпускал на тех же датах картину СИНИСТЕР. НОВЫЕ ДУШИ, которая выступила значительно слабее новинки (35,7 млн рублей и 65,4 тысячи зрителей после двух недель).

Также во второй праздничный уикенд в прокат вышел комедийный фильм ужасов ГРИНЧ. УЖАСАЮЩИЙ НОВЫЙ ГОД (17 место, 2,8 млн рублей и 5,1 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 2,703 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 2,868 млрд. Это на 44,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 182% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда второй уикенд с участниками «новогодней битвы» пришелся уже на рабочие дни и в прокате лидировала сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2

14.01.2026 Автор: Вероника Cкурихина