Официальная касса России: зловещие миньоны

На минувшем уикенде рейтинг вновь возглавили пиратские проекты. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 123 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских картин, основным из которых стал мультфильм МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ. В сравнении с прошлой неделей прибыль неофициального проката выросла на 10,9%.

За первые выходные семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 заработала 101 млн рублей и привлекла 251 тысячу зрителей, став тринадцатым отечественным релизом этого года, получившим более 100 млн рублей за стартовый уикенд. Проиграв первой части франшизы (143 млн рублей и 354 тысячи зрителей), новинка обошла сиквел ЖДУНА (57,8 млн рублей и 134 тысячи зрителей).

Продюсер картины Георгий Малков признался, что кассовые ожидания были выше, при этом он находит текущим цифрам рациональное объяснение: «Сиквел был усилен участием второй звезды, но, видимо, в прошлом году конкуренция оказалась менее серьезной. Сейчас в пиратском секторе представлены МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ и продолжают собирать стартовавшие ранее хиты. Тем не менее это только первый уикенд, а летом проекты работают немного по-другому. Поэтому рассчитываем на то, что картине предстоит долгий прокат, в результате которого будет собрана значительная сумма – пока трудно предсказать, какая. Полагаемся на «сарафан», на продолжение промокампании и на эффективную работу на последующих не только выходных, но и рабочих днях, так как летом и в будние дни фильмы показывают достаточно высокие сборы.»

При снижении прибыли на 31,8% байопик МАЙКЛ сместился на третью строчку рейтинга. При этом фильм по общим сборам уже обошел ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА (1,925 млрд рублей), преодолев планку в 2 млрд рублей на восьмой неделе проката, и стал восьмым в списке самых кассовых зарубежных релизов за всю историю наблюдений. По итогам минувшего уикенда копилка проекта пополнилась еще на 61,8 млн рублей. Всего байопик посмотрело 3,7 млн зрителей, что больше, чем было у главного аналога, БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ (3,683 млн).

Хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО стартовал с четвертого места. Бокс-офис новой серии франшизы составил в первый уикенд 61,2 млн рублей. Лента привлекла 116 тысяч зрителей. Новинка уступила ЕРЕТИКУ (74,5 млн рублей и 153 тысяч зрителей), которого также выпускала в прокат «Вольга».

Первую пятерку замкнул ХОЛОП 3. Общая касса фильма достигла отметки в 1,021 млрд рублей при посещаемости в 2,163 млн человек. Минувший уикенд принес картине 37,5 млн рублей. Третья часть франшизы Клима Шипенко стала первой российской картиной, преодолевшей рубеж в миллиард рублей в летнем прокате, а по количеству проданных билетов вошла в пятерку лучших отечественных летних релизов, уступив лентам НОЧНОЙ ДОЗОР (4,104 млн зрителей), КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА (3,247 млн зрителей), БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,374 млн зрителей) и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (2,340 млн зрителей).

Приключенческая лента КОДЕКС ДАНТЕ за второй уикенд потеряла весомые 60,6% выручки. За уикенд касса проекта пополнилась на 17 млн рублей, тем самым увеличив общую выручку до 76 млн рублей. Таким образом картина обошла результат прошлогоднего аналога ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (68,1 млн рублей).

Общая касса хоррора А24 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ составила 722 млн рублей при снижении выручки на 40,8% за минувший уикенд. Картина заняла десятое место среди самых кассовых релизов этого года.

Сумма на счету американского фильма ужасов ОБСЕССИЯ достигла 446 млн рублей. За последние выходные проект освоил 15,8 млн рублей. На том же сроке лишь шести картинам, включая СУБСТАНЦИЮ (25,4 млн рублей), удавалось заработать больше.

Зарубежный мультфильм КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ стартовал с девятой строчки рейтинга. Анимация заработала 9,5 млн рублей за 28 тысяч проданных билетов. Лента обошла по обоим показателям анимационный фильм ТЕНЬ (8,4 млн рублей и 22 тысячи зрителей), но ощутимо отстала от ЗВЕРОЛЮЦИИ (29,5 млн рублей и 76 тысяч зрителей) того же прокатчика «Вольги».

Замкнула десятку российская комедия ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ. За первый уикенд лента заработала 9,3 млн рублей и привлекла 20 тысяч зрителей. Среди летних релизов «Атмосферы Кино» фильм выступил на уровне ленты УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (8,8 млн рублей и 21 тысяча зрителей), но уступил картине ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (17,1 млн рублей и 35 тысяч зрителей).

Также в прокат вошли перевыпуски французской мелодрамы МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (12-е место, 3,5 млн рублей на старте и 4,8 тысячи зрителей), анимационной классики от Хаяо Миядзаки ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ (14-е место, 2,7 млн рублей и 5,9 тысячи зрителей за уикенд) и приключенческого фильма ЗАПРЕДЕЛЬЕ (18-е место, 1,9 млн рублей и 3 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 480 млн рублей, с учетом стран СНГ – 559 млн рублей. Это на 3,5% больше прошлых выходных и на 90,8% больше, чем на аналогичном уикенде прошлого года, когда в прокате также лидировали пиратские релизы во главе с СУПЕРМЕНОМ.

Фото: кадр из фильма МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ

22.07.2026 Автор: Екатерина Кученева